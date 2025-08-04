Ответственная за строительство укреплений на границе с Украиной «Корпорация развития Курской области» (КРКО), с которой были связаны коррупционные скандалы, будет ликвидирована, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он отметил, что «после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно».

«Изначально Корпорация создавалась как офисное сопровождение инвесторов. Теперь этим будет заниматься новая структура — ВОИР [«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»]. Понимаем, что после всего произошедшего почистить карму Корпорации будет практически невозможно», — пояснил политик.

Кроме всего прочего, уточнил Хинштейн, курская госструктура «в силу ранее принятых решений взяла на себя целый ряд несвойственных себе функций».

«Каждый должен заниматься своим делом: пироги печет пирожник, сапоги тачает сапожник. <…> Что касается обязательств, которые корпорация брала на себя в качестве подрядчика, то они сохраняются в том случае, если субподрядчик добропорядочный, профессиональный и на свободе. Хотя, если и не на свободе, там тоже есть тюремные ларьки», — уточнил он.

В 2022 году в Курской области начали возводить укрепления на границе с Украиной. «Корпорация развития Курской области» получила на эти цели более 3 млрд рублей. В сентябре 2024 года, через месяц после вторжения ВСУ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов вручил главе КРКО Владимиру Лукину медаль.

В декабре 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) были арестованы Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин. Впоследствии по делу о хищениях при возведении укреплений в приграничье были арестованы еще несколько фигурантов.

По версии следствия, Лукин и его подчиненные присвоили более 3,2 млрд рублей, заключив фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство укреплений в приграничье, но в итоге их так и не возвели. Срок исполнения работ ― 31 декабря 2023 года — «неоднократно переносился по надуманным основаниям, что существенно снизило обороноспособность Курской области как приграничной территории» со стороны Украины, заявляли в Генпрокуратуре.

В марте с бывшего руководства КРКО взыскали в общей сложности 4,1 млрд рублей.

В том же месяце Хинштейн заявил, что вокруг КРКО могут появиться новые уголовные дела. Уже через несколько дней «Коммерсантъ» сообщил, что в центральный аппарат МВД передали «целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями и злоупотреблениями при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной».

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан 16 апреля, у него дома прошли обыски. Тогда же стало известно, что задержание проводилось в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей «Корпорации развития Курской области».

Еще один бывший глава региона — Роман Старовойт — покончил с собой в начале июля, сразу после того, как был уволен с поста главы Минпромторга. В СМИ звучала версия, что бывший губернатор может стать фигурантом дел о хищениях госсредств при строительстве укреплений на границе.

В конце июня Хинштейн заявил, что курские власти думают над ребрендингом КРКО.

«Мы точно не будем использовать КРКО в качестве участника строительной сферы. История о том, что они единственные поставщики, исполнители или генподрядчики на строительстве объектов, тем более, сложных, уходит в прошлое. <…> Мы думаем над ребрендингом корпорации, над ее перезапуском», — сказал он.