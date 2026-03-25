Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт, покончивший с собой в июле 2025 года, получал «десятки миллионов рублей» в качестве откатов. Об этом заявил на допросе в суде бывший глава Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Смирнова допросили в Ленинском районном суде Курска по делу бывшего вице-губернатора Алексея Дедова, проходящего по тому же уголовному делу.

«Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему, полученных Романом Старовойтом в качестве “откатов”, десятках миллионов рублей», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

По утверждению Смирнова, с февраля 2022 года по август 2024-го Старовойт получил около 100 млн рублей в качестве откатов от сделок с фортификационными сооружениями, уточняет РИА Новости.

Экс-губернатор также заявил, что получил более 20 млн рублей от бывшего депутата курской облдумы Максима Васильева и посредника Дмитрия Шубина в качестве «благодарностей» за заключение контрактов на строительство защитных сооружений и других объектов.

По словам Смирнова, от Шубина он получил в общей сложности более 12 млн рублей, от Васильева — около 9 млн. рублей.

В декабре 2025 года Ленинский городской суд Курска приговорил Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии по делу о хищениях, а также назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей.

Дело Смирнова и самоубийство Старовойта

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2019 по 2024 год, впоследствии президент России Владимир Путин назначил его министром транспорта.

После перехода Старовойта в кабмин и. о. главы Курской области стал Алексей Смирнов, который до этого возглавлял правительство региона. В сентябре 2024 года Смирнов победил на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов. Однако уже в декабре того же года он подал в отставку, заявив, что переходит на новую должность «по решению руководства».

В апреле 2025-го Смирнова арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений в Курской области. По версии следствия, ущерб бюджету области в результате мошенничества и растраты составил более 1 млрд рублей. Смирнов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве по уголовному делу.

Спустя несколько месяцев после ареста Смирнова, в начале июля, Путин снял Романа Старовойта с поста главы Минтранса. О причинах его отставки официально не сообщалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что это решение не связано с утратой доверия к министру.

В день отставки Старовойта стало известно о его смерти. Следственный комитет сообщил, что экс-министра нашли мертвым в его автомобиле в Одинцово. Ведомство назвало основной версией причины смерти чиновника самоубийство.

«Коммерсант» писал, что Смирнов и другие фигуранты дела о хищениях при строительстве курских фортификаций якобы дали показания против Старовойта.

В марте 2026 года бывший водитель Смирнова Алексей Тутов выступил в суде как свидетель и рассказал, что передавал Старовойту, когда тот был губернатором, пакеты с продуктами и свертками, в которых, по предположению мужчины, были деньги.

«Содержимое пакетов я не смотрел, однако я видел, что в них находилась колбаса, икра, мясо, другие продукты, а также непонятное для меня содержимое прямоугольной формы, находящейся еще в одних пакетах. Я предполагаю, что в данных пакетах были денежные средства, однако в каких суммах, я не знаю», — заявил Титов.

Бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов утверждал в суде, что докладывал и Старовойту, и Смирнову, о проблемах с фортификациями. В частности, по словам Дедова, он говорил, что «подрядная организация не справляется, что там опасный участок и нужно срочно принять меры по выполнению этих работ».

Александр Хинштейн, возглавивший Курскую область после отставки Смирнова, в интервью изданию «Площадь» назвал «фактом», что при его предшественниках в регионе «была выстроена достаточно коррупционная система, в которую были вовлечены первые лица». После ареста своего предшественника Хинштейн попросил священника освятить свой рабочий кабинет, отметив, что «много греховности накопилось в этих стенах».