Самоубийство экс-министра транспорта Романа Старовойта было воспринято опытными российскими госслужащими как «демарш», пишет телеграм-канал Faridaily со ссылкой на источники в правительстве и близких к кабмину собеседников.

В публикации говорится, что новость о суициде Старовойта была встречена высокопоставленными чиновниками «шоком и ужасом».

«Как ни странно, [пресс-секретарь президента России Дмитрий] Песков все верно передал», — сказал источник канала в правительстве.

Faridaily со ссылкой на «людей во власти» пишет, что поступок Старовойта поразил их «не только по-человечески», но и «с точки зрения системных правил». Опытные госслужащие на высоких должностях в разговоре с каналом расценили произошедшее как «демарш».

По «неписанным правилам», после отставки Старовойт «должен был подчиниться и послушно сесть в тюрьму», но «вместо этого он определил свою судьбу сам», говорится в посте.

Один из собеседников Faridaily в правительстве объяснил поступок Старовойта желанием чиновника «защитить от поруганий свою честь»

«Первая мысль была, что он ушел непобежденным», — сказал другой источник в кабмине.

Приговоры по уголовным делам последних лет против высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в том числе в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова, «поселили в российских элитах страх, подобный тому, что царил среди номенклатуры во времена сталинских репрессий», утверждает близкий к правительству источник. По его словам, Старовойт «показал выход, который теперь многие будут считать возможным».

Отставка, самоубийство и уголовное дело

Роман Старовойт был снят с должности министра транспорта утром 7 июля. Днем того же дня его нашли мертвым с огнестрельным ранением в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия — самоубийство. По данным «Коммерсанта», рядом с телом чиновника был обнаружен наградной пистолет Glock. В Кремле заявили, что произошедшее со Старовойтом «шокировало и нас тоже». 10 июля в Москве прошло прощание со Старовойтом, на которое приехали члены правительства, в том числе новый глава Минтранса Андрей Никитин. На следующий день экс-министра похоронили в Санкт-Петербурге.

По данным источников «Коммерсанта», Старовойт мог заранее знать о предстоящей отставке.

«В последнее время <…> Роман Старовойт находился под угрозой не только отставки (ему вменялось в вину, например, непринятие действенных мер для преодоления авиатранспортных коллапсов, периодически возникавших после террористических атак дронов ВСУ), но и уголовного преследования в связи с деятельностью в Курской области», — пишет газета.

Незадолго до самоубийства Старовойта источники РБК сообщали, что к чиновнику могли прийти силовики из-за дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области в 2022-2024 годах, когда он возглавлял регион.

«Свидетелем он точно пойдет. Потому что он либо не видел, что у него происходит, либо покрывал происходящее», — утверждал неназванный федеральный чиновник.

После того, как Старовойт был найден мертвым, источники РБК в правоохранительных органах подтвердили, что в отношении него велась проверка на предмет причастности к хищениям при строительстве укреплений. Источник RT сообщал, что в отношении экс-министра должны были возбудить уголовное дело.

По делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области в апреле был арестован Алексей Смирнов, который сменил Старовойта на посту главы региона. Сумма похищенных средств, которая фигурирует в расследовании, составляет более 1 млрд рублей. По данным «Ъ», Смирнов дал показания на экс-министра.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев писал, что Старовойта «предупредили, что силовики заинтересовались его персоной».

«Папок на него и за Курск, и за работу в Минтрансе в том числе, столько, что не поместятся в наших с тобой кабинетах», — привел он слова источника в силовых структурах.

По данным Юнашева, Путин «явно не был доволен» деятельностью Старовойта на посту министра транспорта и «открыто критиковал чиновника».

«В кулуарах все знали, что заинтересованность следственных органов Романом Старовойтом была лишь вопросом времени. Все об этом молчали, но понимали, что рано или поздно это случится», — рассказал журналист.