В морге Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом, покончившим с собой 7 июля. Проститься с ним приехали более десяти членов правительства, включая нового главу Минтранса Андрея Никитина.

Кто приехал

Первыми для прощания пускали только близких родственников и коллег Старовойта. После этого проститься с бывшим министром и главой Курской области смогли остальные желающие.

На церемонию прощания с Романом Старовойтом приехали вице-премьеры Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко и Дмитрий Патрушев, главы Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Оксана Лут и другие члены правительства.

В их числе — преемник Романа Старовойта, его бывший заместитель, а теперь новый глава Минтранса Андрей Никитин. Журналисты попросили его сказать пару слов о погибшем.

«Я его запомнил достойным человеком», — процитировал министра телеграм-канал «Осторожно, новости».

Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Старовойта и покинул территорию больницы после окончания церемонии.

Среди пришедших проститься с Романом Старовойтом заметили также главу РЖД Олега Белозерова и первого замглавы ОАК Олега Бочарова.

Президент Владимир Путин не приехал на церемонию, однако направил венок. Как сообщило РИА Новости, он украшен розами. Есть ли на нем какие-то надписи — неизвестно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что президентский график не предполагал участия в прощании.

«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания, вы знаете, что многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график», — заявил представитель Кремля, подтвердив, что Путин отправил на похороны венок.

Телеграм-канал SHOT добавил, что на церемонии прощания присутствовали также бывшая жена Романа Старовойта и его дочери. С самого начала они находились возле гроба покойного. Бывший министр развелся с супругой в 2021 году, его дочерям сейчас 15 и 18 лет. Девушки Старовойта на церемонии не было, уточнили журналисты.

Где похоронят Старовойта

Бывшего главу Минтранса похоронят в Санкт-Петербурге. Будут похороны открытыми или закрытыми, зависит от решения его родственников. Окончательное решение пока не приняли.

Как сообщил источник ТАСС, похороны Романа Старовойта пройдут 11 июля на Смоленском кладбище Северной столицы. Информацию подтвердил отец Полины — девушки экс-министра.

«Да, похороны Романа действительно пройдут в Петербурге. Но мы пока не знаем, сможет ли Полина на них присутствовать. Она сейчас в подавленном состоянии и не хочет ни с кем разговаривать», — процитировала его «КП-Петербург».

Что известно о личной жизни Старовойта

После развода с супругой в 2021 году бывший министр транспорта начал встречаться со студенткой курского медицинского вуза Полиной Корнеевой. Как отметила «КП-Петербург», девушку в Сети называли «будущей первой леди Курска», она взяла псевдоним для работы в модельной сфере: по паспорту она Копылова.

«Полина и правда какое-то время крутилась в модельной сфере, участвовала в конкурсах красоты, но это было давно. Скорее, все это можно назвать обычным детским увлечением. В последнее время моя дочь посвящала себя учебе», — рассказал ее отец Эдуард.

В августе 2024 года Полина окончила вуз с красным дипломом, который получила из рук Романа Старовойта. После выпускного пара перебралась в Москву, сообщил собеседник издания.

«Конечно, я знал об отношениях дочери с Романом. Они встречались на протяжении нескольких лет. Но я не хочу обсуждать то, как относился к выбору дочери. Мы старались не особо лезть в ее личную жизнь, она вправе сама принимать подобные решения. И по этой же причине я не хочу распространяться о подробностях их знакомства», — добавил он.

По словам Эдуарда, Полина продолжает учиться, сейчас она получает образование в столице. Девушка плохо себя чувствует и не хочет ни с кем говорить об этом, объяснил он. Собеседник издания добавил, что пока говорить о возможном присутствии Полины на похоронах преждевременно.

В понедельник, 7 июля президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Вскоре стало известно о смерти чиновника: его тело обнаружили в Одинцовском округе. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.