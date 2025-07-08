Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, который, по основной версии следствия, покончил с собой похоронят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают Baza и «Фонтанка» со ссылкой на источники.

В Петербурге живут отец и брат Старовойта, пишет Baza. Прощание с экс-министром пройдет 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Будут ли похороны закрытыми или публичными, зависит от решения его родственников, сообщили «Звезде» в Минтрансе. Пока таких данных «ни у кого нет», отметил источник телеканала.

Роман Старовойт родился в Курске, но его детство прошло в Ленинградской области. В 2005-2010 годах он работал в правительстве Петербурга, с 2019 по 2024 год возглавлял Курскую область, затем перешел на пост министра транспорта.

7 июля президент России Владимир Путин своим указом снял Старовойта с поста главы Минтранса. Причина в документе не указана. Военные блогеры и политологи предположили, что отставка чиновника связана с коллапсом в аэропортах или с его работой на должности губернатора Курской области.

Преемник Старовойта Алексей Смирнов был арестован в апреле по делу о хищениях при возведении защитных сооружений в регионе. Телеграм-канал «112» утверждает, что Смирнов якобы дал показания на бывшего губернатора. В Кремле заявили, что отставка Старовойта не связана с утратой доверия, поскольку такой формулировки в указе президента не было.

Через несколько часов после увольнения Старовойта стало известно о его смерти. По данным Следственного комитета, он был найден с огнестрельным ранением в своем автомобиле в Одинцово.

Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что в отношении экс-министра проводилась проверка на предмет причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле были шокированы этим известием, и призвал дождаться результатов официального расследования.

8 июля Госдума утвердила новым министром транспорта заместителя Старовойта и бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.