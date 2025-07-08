Госдума единогласно утвердила бывшего замглавы Минтранса и экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост министра транспорта. Его кандидатуру поддержали 408 парламентариев, передает корреспондент RTVI.

Все думские фракции выступили в поддержку кандидатуры Никитина. Решение Госдумы будет направлено главе правительства Михаилу Мишустину и президенту Владимиру Путину, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«До идеала далеко»

Во время выступления в Думе Никитин перечислил приоритетные направления, которыми он планирует заниматься на посту главы Минтранса. В их числе он назвал вопросы транспортной безопасности, которые, по его словам, «имеют сейчас особый вес и особый приоритет содержания».

Также Никитин намерен уделить внимание вопросам развития региональных местных дорог, развития малой авиации, железнодорожного транспорта, систем высокоскоростных магистралей, внутренних водных путей, морских портов и международных транспортных коридоров.

«Все эти вопросы отражены в национальных проектах. <…> Это ведь не просто инфраструктура, не просто какие-то объекты, это наши пассажиры, и именно глазами пассажиров мы должны смотреть на то, как реализуем те задачи, которые перед нами ставит наш президент. Мы должны смотреть на эти национальные проекты глазами нашего народного хозяйства, наших промышленных предприятий, наших грузоотправителей, тех, от кого зависит развитие экономики страны, тех, кто благодаря экспорту нашей продукции помогает нам развивать отношения с дружественными странами. Мы должны решать вопросы внедрения искусственного интеллекта, цифровых технологий, технологий беспилотного управления», — сказал он.

Среди прочего Минтранс считает ключевой задачей обеспечить комфортное перемещение многодетных семей на транспорте, заявил Никитин. Ведомство должно стремиться к соблюдению принципов «семейноцентричности» при развитии инфраструктуры, отметил он.

«Особый фокус здесь — это удобство для семей, удобство для многодетных семей. Надо понимать, что мы, конечно, задолжали нашим многодетным семьям. Их удобство, удобство их перемещения в российском транспорте, комфорт — это та задача, на которой мы должны фокусировать свое внимание», — отметил он.

Еще один названный Никитиным приоритет — удобство транспорта для участников военной операции на Украине.

На фоне масштабного авиаколлапса в российских аэропортах Никитин отдельно остановился на правах пассажиров:

«Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и авиакомпаний. Вот эта последняя сложная ситуация была проведена гораздо лучше, чем в мае, для обеспечения пассажиров. Хотя, безусловно, там еще до идеала далеко».

Он также заверил, что Минтранс будет выстраивать диалог с владельцами инфраструктуры в аэропортах и на вокзалах по ценам на их услуги для пассажиров.

«Если мы говорим о частной инфраструктуре, здесь у нас инструментов влияния меньше, но жадность никогда ни к чему хорошему не приводит. Мы, безусловно, будем с коллегами на эту тему разговаривать, все же люди», — сказал Никитин.

«Рассматривать вопросы снизу»

Рассмотрение кандидатуры Никитина прошло спустя 27 лет с момента, когда он, будучи студентом университета управления, пришел на практику в Госдуму, отметил Володин.

«Он здесь получал профессиональные навыки в комитете по международным делам. И сегодня, по прошествии нескольких десятилетий, он пришел для того, чтобы его кандидатура была рассмотрена для утверждения в должности министра транспорта, — сказал спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, Госдуме вместе с Минтрансом нужно подготовить законодательное решение, чтобы быстрее были реализованы проекты по высокоскоростному железнодорожному транспорту.

«Нам необходимо с вами вместе, с правительством и теперь, в первую очередь, с профильным министерством… подготовить законодательные решения, сформировать правовое поле для того, чтобы как можно быстрее уже были реализованы проекты в сфере именно высокоскоростного транспорта железнодорожного», — сказал он.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев пояснил позицию фракцию по кандидатуре Никитина так:

«Министр действует в рамках действующих правил, норм и положений, и, наверное, свободы действий не имеет слишком большой. Тем более, что есть вице-премьер [Виталий] Савельев, который был министром транспорта, и, я думаю, поможет ему быстрее войти в курс дела… Нам понравилось в вашем выступлении, что вы как человек, поработавший губернатором, хотите рассматривать вопросы снизу».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что он знаком с Никитиным давно: «Вы были одним из отцов-основателей Агентства стратегических инициатив, губернатором, и на всех участках вас отличал системный подход к делу».

«Андрей Сергеевич, вам и вашей команде — профессионального подхода, максимально тесного взаимодействия с нашим весьма глубоким и профессиональным комитетом [по транспорту] во главе с Евгением Сергеевичем Москвичевым. Рассчитывайте на нас, мы вашу кандидатуру поддержим», — заверил Слуцкий.

СРЗП также поддержала Никитина.

«Мы ожидаем продвижения масштабных проектов по развитию Транссиба и БАМа, улучшения логистики, скорости, качества перевозок, отдавая приоритет цене доставки… Мы видим, что участились массовые отмены рейсов, в том числе по причине угрозы беспилотников. Да, формально, это форс-мажор. Но когда речь идет о террористических и военных рисках, перекладывать все на людей считаем несправедливым. Мы призываем предусмотреть механизм компенсации для пассажиров в подобных ситуациях», — сказал, выступая от имени фракции депутат Госдумы Юрий Григорьев.

Предложение занять должность главы ведомства Никитин получил от президента России Владимира Путина 7 июля, после того, как с этой должности был снят Роман Старовойт. Днем того же дня Старовойта нашли мертвым в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия — самоубийство. В Кремле заявили, что самоубийство Старовойта «шокировало и нас тоже». После отставки Старовойта Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Затем премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму проект постановления о назначении чиновника на пост главы ведомства. Никитин 7 июля провел встречи с думскими фракциями и профильным комитетом.

Чем известен Андрей Никитин

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления. Затем отучился в аспирантуре того же вуза. В 2007 году получил степень магистра исполнительного делового администрирования (executive MBA) Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук, магистр исполнительного делового администрирования.

В 2000-х годах Никитин работал в коммерческих структурах. В частности, был замгендиректора по развитию сети ресторанов «Теремок», возглавлял компанию «Стеклонит», производящую продукцию на основе стекловолокна, а затем занял пост гендиректора компании «Рускомпозит», объединяющей крупнейшие российские предприятия на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. В 2011 году возглавил Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В 2017 году Никитин был назначен на должность врио губернатора Новгородской области. В сентябре того же года он победил на выборах главы региона с результатом 67,9% голосов. В 2022 году переизбрался на второй срок с результатом 77%.

В феврале Никитин был переназначен в президиум Госсовета, где он возглавляет комиссию по направлению «Экологическое благополучие».

В феврале 2025 года, после ухода с поста губернатора Новгородской области, Никитин занял должность замминистра транспорта. На этой должности он курировал цифровизацию и разработку стратегий транспортных отраслей.