В Одинцовском округе обнаружили тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с огнестрельным ранением. За несколько часов до этого президент Владимир Путин отправил его в отставку. Кто и как отнесся к новости о смерти чиновника — в материале RTVI.

Тело на стоянке

Сообщения о смерти уволенного министра появились в СМИ около четырех часов дня. Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил информацию RTVI и добавил, что это произошло «достаточно давно». Позже о смерти Старовойта сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — подтвердила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствие устанавливает обстоятельства смерти чиновника, «основная версия — самоубийство», добавила она. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что на месте гибели экс-министра нашли наградной пистолет.

Собеседник Forbes уточнил, что смерть Старовойта якобы наступила более суток назад, в ночь с субботы на воскресенье. «По словам источников, предварительно, за несколько часов до этого [смерти] он съездил на соревнования к своей дочери, чтобы обнять ее. После этого он отправился к себе домой, взял свой наградной пистолет», — пишет Baza со ссылкой на свою информацию от правоохранительных органов. При этом Mash утверждает, что утром 7 июля чиновник был на работе в Минтрансе и в то время, когда объявили о его отставке, проводил совещание, после которого попрощался со всеми и отправился домой.

Последнее сообщение

Хотя Петренко заявила, что тело Старовойта нашли в его электромобиле Tesla у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе, телеграм-канал Baza называет местом обнаружения трупа кусты в парке имени Малевича рядом с автостоянкой — в нескольких метрах от машины. Источник Mash сообщил, что последнее сообщение, написанное Старовойтом, было отправлено его личным охранникам, которым чиновник якобы написал, где и когда искать его тело. Именно они, приехав на стоянку на служебном Aurus министра, обнаружили труп, пишет SHOT.

«Выбрал смерть, а не позор»

Курский военный волонтер Роман Алехин в телеграм-канале написал, что бывший министр транспорта России «выбрал смерть», а не уголовное преследование.

«Ну вот и ответ о причинах увольнения Романа Старовойта с должности министра транспорта. Не поддерживаю суицид, но в данном случае — это шаг откуда-то из советского прошлого, когда чиновник выбирал смерть, а не уголовное преследование и позор», — отметил волонтер.

Он добавил, что властям теперь стоит определиться, «как с этим быть». Алехин предположил, что «это же ведь может стать стандартом претензий людей к уличенным в коррупции и нечестности чиновникам».

«Показатель слабости» или «поступок офицера»?

Смерть Романа Старовойта стала «огромной трагедией» и «непростой ситуацией» как для Минтранса, так и для думского комитета по транспорту, «не говоря уже о семье», заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Виктор Дерябкин. Он отметил, что владеет теми же данными, что и все остальные.

«Надеемся, правоохранительные органы во всем разберутся. Но что случилось, то случилось», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Член думского комитета по обороне Виктор Заварзин заявил изданию, что Старовойт поступил «по-мужски», но этот поступок наводит на мысль о том, что расследование уголовного дела все-таки могло доказать вину чиновника. «Безусловно, что-то повлияло на его решение свести счеты с жизнью. Видимо, оценил обстановку и решил избежать кривотолков. Поступил по-мужски, что там говорить», — поделился мнением депутат.

Схожую точку зрения высказал Daily Storm экс-вице-президент России и бывший губернатор Курской области Александр Руцкой. По его словам, Старовойт поступил «как офицер», не выдержав позора, к которому, возможно, привели действия его бывшего заместителя.

«Он поступил как настоящий русский офицер. В такое <…> его вляпали — это же позор и стыд», — подчеркнул Руцкой.

Экс-глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, наоборот, заявил изданию, что самоубийством Старовойт показал свою слабость и причастность к коррупции в регионе.

«Скорее всего, его на самоубийство подвигло то, что против него дал показания Смирнов. Наверное, все-таки это позор для министра… Одно дело, когда люди [совершили суицид] в процессе военных действий. Тогда это поступок больше героический. А тут, наверное, это показатель слабости был», — поделился мнением Богачев.

Политолог Константин Калачев заявил «Ленте.ру», что «после гибели Старовойта российские чиновники поймут всю полноту и глубину своей ответственности» — и то, что «неприкосновенных на сегодня нет».

«В нынешнее жесткое время действительно неприкосновенных нет, и хотя бы инстинкт самосохранения должен заставить чиновников жить по правилам», — предположил эксперт.

Он отметил, что сейчас следователи СКР стали вести себя намного активнее. По словам Калачева, в период проведения СВО чиновники должны были осознать, что не стоит «полагаться на авось», но если этого не произошло, то самоубийство Старовойта «должно их дисциплинировать».

«Показаний теперь не даст»

Автор телеграм-канала «Два майора» написал: если бы у Старовойта был «не пендосовский автомобиль, нажитый “непосильным трудом”», поводов сводить счеты с жизнью не было бы. «Показаний на других теперь он не даст», — отмечается в сообщении канала.

Военкор Роман Сапоньков назвал Романа Старовойта «непотопляемым и опасным аппаратчиком».

«Но, видимо, после Курской области ему не простили промахи и, возможно, скоро должны были быть приняты меры», — предположил он.

Автор телеграм-канала Hard Blog после новости о смерти Старовойта отметил, что «любой коррупционер должен прекратить питать иллюзии», потому что подельники дадут против них показания «даже за месяц скощухи».

«Тот, кто вчера еще был повязан с тобой одной коррупционной схемой, попавшись на чем-то другом, сдаст и тебя с потрохами. Потому что если ему светит десятка, то даже минус год лишения свободы — это большая удача. Если для этого тебе придется сесть на десятку, то он даже размышлять не будет. Никто не станет молчать только ради тебя», — написал он.

Председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что в Минтрансе вслед за Старовойтом умер еще один сотрудник — 42-летний замглавы отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Росжелдора (подчиняется Минтрансу России) Андрей Корнейчук.

«Предварительная причина смерти сотрудника Минтранса — остановка сердца. Это могло случиться на фоне новостей об отставке Старовойта. 42-летний Корнейчук резко встал и упал замертво. Прибывшие медики только констатировали смерть», — добавил Рогов.

«Было лишь вопросом времени»

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предположил, что в отношении Старовойта могли возбудить уголовное дело. «Вероятно, возбуждение уголовного дела в отношении самого Старовойта было лишь вопросом времени», — написал он в телеграм-канале.

«Видимо, уголовное дело стало неизбежным, и он решил закончить вот так», — добавил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Действительно, по данным «Коммерсанта», уже сегодня вечером экс-министра могли задержать и доставить на допрос в управление Следственного комитета, а потом — предъявить обвинение в мошенничестве.

«Лучше бы на СВО пошел»

Популярный блогер Юрий Подоляка назвал самоубийство Старовойта нетипичным решением для «нынешнего российского политика», к которому есть вопросы с точки зрения соблюдения закона. По словам Подоляки, случившееся стало «исключением из правил», ведь обычно в России «все не так».

«Например, ни один из замов бывшего министра обороны, которые уличены в огромных кражах (и иже с ними), на такое оказались неспособны (настоящие офицеры, для которых честь — не пустой звук, [совершили бы суицид])», — написал Подоляка.

При этом он выразил сожаление по поводу самоубийства Старовойта, допустив, что тот мог бы отправиться на СВО и вступить в штурмовой отряд.

«Закономерный итог воровства на обороне Курской области. В министерстве не отсиделся», — высказался о смерти Старовойта автор телеграм-канала «Военный осведомитель».

«Сам себе вынес приговор»

Как отметил военнослужащий, автор телеграм-канала «Записки ветерана», Роман Старовойт «сам себе вынес приговор, не дожидаясь суда».

«Надо отдать должное: у чувака хотя бы оказались яйца поступить в лучших традициях российского дворянства и раннесоветского генералитета. К слову сказать, с начала СВО ни один генерал, пойманный на воровстве и коррупции, так и не осмелился на что-то подобное», — отметил автор публикации.

По его словам, так бывает, «когда человек отрывается от земли, начинает думать, что поймал Бога за бороду».

«Все государевы люди помнить должны, что, вступив на путь сей, они боле себе не принадлежат, и службу надобно ставить выше интересов своих. А коли жить для себя только хочешь, то не суйся на службу государеву», — написал автор «Записки ветерана».

В партии «„Другая Россия“ Эударда Лимонова» положительно оценили поступок экс-губернатора.

«Старовойт — бывший губернатор Курской области, именно под его руководством регион «подготовился» к вторжению ВСУ. С утра был уволен Путиным с должности министра транспорта — по всей видимости, должен был попасть под раздачу в деле о курской коррупции. Лет через 50 внуки этих «старовойтов» будут писать романы, как страшно было жить в 2023-2025: в любой момент могли прийти люди в масках и забрать ни за что. Но есть и плохие новости: если застрелился один — значит ещё несколько не сядут, — рассказали RTVI нацболы.

«Накопали что-то очень серьезное»

Как заявил политолог Михаил Виноградов, смерть Романа Старовойта показала обратную сторону «перевода стрелок за негражданские эксцессы на гражданских чиновников».

«У меня до самого последнего момента были сомнения, что отставка Старовойта напрямую связана с расследованиями в Курской области. Я допускал, что это могло быть в числе причин, но теперь вынужден признать, что там накопали что-то очень и очень серьезное», — подчеркнул он.

По мнению политолога Максима Жарова, теперь в Кремле должны не только предотвратить «ненужный медиашум из-за этого ЧП», но и сделать все, чтобы примеру Старовойта «вдруг не последовали другие чиновники с испорченной репутацией».

«Все в шоке, но улыбаются»

Политический консультант Дмитрий Фетисов удивлен отсутствием реакции политической элиты на смерть Старовойта и сравнивает ситуацию с игрой в кальмара.

«Сегодняшняя ситуация со Старовойтом очень хорошо характеризует систему. Все в шоке, но на публику все улыбаются и предпочитают просто игнорировать смерть Старовойта. Госдума уже готовится утвердить будущего министра, а сам будущий министр господин Никитин ходит по Госдуме довольный как первоклассник, которому за хорошее поведение купили эскимо. И никого как будто не смущает то, что покончил с собой человек, который хоть и мог оказаться в СИЗО, но ещё вчера был жив, имел какие-то чувства, на что-то надеялся, а сегодня уже пустил пулю из наградного оружия… «Игра в кальмара» и «Карточный домик» в среде российской элиты выглядят именно так.

Причины возможного самоубийства

Роман Старовойт мог свести счеты с жизнью из-за возможного уголовного преследования, сообщили источники «Ведомостей». По их информации, в рамках своего дела арестованный бывший врио губернатора Курской области Алексей Смирнов мог дать показания против Старовойта.

Сам Смирнов проходит по делу о хищении более миллиарда рублей. Средства выделяли на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной. Следствие оценивало нанесенный ущерб в 156 миллионов рублей.

Как добавил телеграм-канал Mash, Старовойта заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Авторы статьи отметили, что, будучи губернатором Курской области, он позволил генподрядчику — Корпорации развития Курской области — самостоятельно определять субподрядчиков и потратить 19 миллиардов бюджетных рублей.

Источники издания отметили, что показания против Старовойта могли дать бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, находящиеся сейчас в СИЗО.

Как добавили журналисты, проверяли следователи и возможную причастность Романа Старовойта к нарушениям при закупках медикаментов для курских больниц. Возникли вопросы к экс-губернатору и в связи с провальной транспортной реформой: при Старовойте должны были реконструировать трамвайные пути и поставить новые вагоны, однако этого не произошло. Обновить удалось лишь часть дорог, договор приостановили, а деньги из бюджета успели потратить, резюмировали авторы статьи.