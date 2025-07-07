В понедельник, 7 июля, стало известно о самоубийстве бывшего министра транспорта Романа Старовойта. По предварительным данным, чиновник застрелился в своем автомобиле в подмосковном Одинцово. Ранее президент России Владимир Путин назначил на пост главы Минтранса вместо Старовойта губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Что пишут СМИ Курской области о смерти экс-министра — в материале RTVI.

Смерть Романа Старовойта официально подтвердили в Следственном комитете России, сообщает издание «Друг для друга Курск онлайн». Информация о смерти чиновника уже добавлена на посвященной ему страничке в Википедии.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружили тело бывшего министра транспорта РФ Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — цитирует РИА Курск официального представителя СК России Светлану Петренко.

Издание Kursk City пишет со ссылкой на Mash, что возле тела Старовойта был найден наградной пистолет Макарова. Оружие ему вручал начальник управления МВД по Курской области Виктор Косарев, а указ о награждении подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, которого журналисты издания назвали «бывшим».

«Курские известия» сообщили, что Старовойт мог покончить с собой из-за угрозы уголовного дела о хищении бюджетного финансирования на возведение укреплений на границе с Украиной.

«Около десяти минут назад СМИ сообщили, что Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцово», — написало издание в 16.02 мск.

Военный эксперт Борис Рожин отмечал, что увольнение Старовойта может быть связано с его деятельностью на посту руководителя Курской области. Об этом писали и другие военкоры и аналитики. Телеграм-канал 112 утверждает, что показания против своего предшественника дал бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, которого задержали 15 апреля, как и вице-губернатора Курской области Алексея Дедова.

После сообщений о самоубийстве Старовойта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил RTVI, что это произошло «достаточно давно», не уточнив срок. Издание Forbes со ссылкой на неназванный источник утверждает, что чиновник погиб в ночь с субботы на воскресенье, еще до официального сообщения об отставке.