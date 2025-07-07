Уволенный 7 июля президентским указом с поста главы Минтранса России Роман Старовойт умер более суток назад — предположительно в ночь с субботы (5 июля) на воскресенье (6 июля). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкий к следственным органам источник. Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил RTVI информацию о гибели Старовойта, добавив, что это произошло «достаточно давно».

При этом телеграм-канал Mash утверждает, что утром 7 июля Старовойт был на работе и провел совещание — как раз в то время, когда официально объявили о его отставке, — а потом «со всеми попрощался и поехал домой». Тело экс-министра, по данным канала, «обнаружили в его Tesla около парка Малевича сегодня около 15:00».

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко ранее сообщила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением было найдено в его личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа. Телеграм-канал «112» утверждает, что это был электромобиль Tesla, обнаруженный на автостоянке у парка в поселке Ромашково. СМИ же писали, что он якобы покончил с собой в доме в Одинцово.

По данным «Коммерсанта», сегодня вечером Старовойта могли задержать и доставить на допрос в управление Следственного комитета, а потом — предъявить обвинение в мошенничестве.

Из информации Forbes следует, что на момент подписания президентского указа об отставке главы Минтранса Старовойт был уже мертв. Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что в отношении экс-чиновника проводилась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

Комментируя увольнение министра, военные блогеры и политологи предположили, что она связана либо с транспортным коллапсом из-за атаки БПЛА, либо с его деятельностью на посту губернатора Курской области.

Преемник Старовойта — теперь уже тоже бывший глава Курской области Алексей Смирнов — был задержан и арестован 16 апреля. МВД сообщило, что он и бывший первый вице-губернатор региона Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.