В Москве умер замглавы отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Росжелдора (подчиняется Минтрансу России) Андрей Корнейчук. По данным источника РБК, причиной стали проблемы с сердцем.

Shot пишет, что Корнейчук скончался на рабочем месте, ему было 42 года.

«Он резко встал во время совещания и упал замертво, медики помочь ему уже не смогли. Предварительная причина смерти сотрудника Минтранса — <…> остановка сердца», — говорится в посте.

Телеграмм-канал не исключает, что чиновнику могло стать плохо «на фоне новостей об отставке Старовойта». Информацию о смерти Корнейчука на рабочем месте также подтверждает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

7 июля стало известно, что Роман Старовойт, бывший министр транспорта, покинул свой пост. В тот же день служба охраны обнаружила его тело у парка имени Малевича в Одинцовском районе. Следственный комитет считает, что Старовойт совершил суицид. На месте происшествия был найден наградной пистолет.

На его место исполняющим обязанности назначили бывшего замминистра и экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

По данным Shot, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный за мошенничество на миллиард рублей при строительстве защитных сооружений, дал показания против Старовойта. Экс-главе Минтранса грозило до 20 лет колонии по статьям о мошенничестве и растрате.