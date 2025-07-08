Новый министр транспорта России Андрей Никитин, кандидатуру которого на этот пост 8 июня единогласно утвердила Госдума, назвал достойными людьми руководителей транспортной отрасли прежних лет. Об этом он сказал после заседания нижней палаты, отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к отставке и самоубийству экс-главы Минтранса Романа Старовойта, передает корреспондент RTVI.

«Если позволите, я хотел бы сказать только одно. Я благодарен абсолютно всем руководителям транспортной отрасли, которые работали в советское время, работали уже в России в современной. Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли пригождался и будет пригождаться», — сказал Никитин.

Он добавил, что «особенно благодарен» комитету Госдумы по транспорту, назвал его членов своей «опорой» и пообещал руководствоваться их знаниями.

Одним из приоритетных направлений работы Минтранса Никитин назвал разрешение коллапса в аэропортах, вызванного ограничениями на использование воздушного пространства в связи с атаками беспилотников.

Предыдущий глава Минтранса Роман Старовойт лишился должности 7 июня указом президента Владимира Путина. Спустя несколько часов после его отставки стало известно о смерти чиновника.

Следственный комитет сообщил, что тело Старовойта было найдено в его автомобиле в Одинцово. Ведомство назвало приоритетной версией случившегося самоубийство.

Военные блогеры и политологи предположили, что отставка Старовойта была связана либо с коллапсом в аэропортах, либо с его работой на посту губернатора Курской области в 2018-2024 годах.

Алексея Смирнова, который возглавлял регион после Старовойта, арестовали в апреле 2025 года по делу о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в области. Телеграм-каналы утверждают, что Смирнов якобы дал показания на Старовойта.

Политолог Сергей Марков не исключил, что смерть экс-главы Минтранса могла быть «убийством, сфабрикованным под самоубийство», чтобы тот не смог «дать показания на следствии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случившееся со Старовойтом «не может не шокировать нормальных людей», но призвал дождаться результатов расследования.