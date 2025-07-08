Президенту России Владимиру Путину было незамедлительно доложено о самоубийстве бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту было незамедлительно об этом доложено. И, конечно же, информация такого рода всегда трагическая и печальная», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си» о том, насколько Кремль шокировало известие о смерти Старовойта на фоне его увольнения, Песков сказал, что это «не может не шокировать нормальных людей».

«Естественно, это шокировало и нас тоже, но идет следствие. Оно и призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам», — заключил пресс-секретарь президента.

Президент России 7 июля подписал указ об увольнении главы Минтранса Романа Старовойта, занимавшего этот пост с мая 2024 года. До этого он был губернатором Курской области. Исполняющим обязанности министра транспорта стал бывший глава Новгородской области Андрей Никитин.

О причинах отставки Старовойта не сообщалось. Песков, отвечая на вопрос, ушел ли глава Минтранса по собственному желанию или по утрате доверия, подчеркнул, что в указе Путина формулировки «в связи с утратой доверия» нет. Связано ли отстранение Старовойта с коллапсом в российских аэропортах, представитель Кремля тоже не уточнил.

Некоторые военные блогеры и политологи связали отставку Старовойта с его работой на посту губернатора Курской области. Телеграм-канала «112» написал, что на Старовойта якобы дал показания его преемник на посту курского губернатора Алексей Смирнов, задержанный в апреле по делу в хищениях при возведении защитных сооружений в регионе.

Через несколько часов после отставки главы Минтранса стало известно, что он был найден мертвым в своем автомобиле. По данным телеграм-каналов, рядом с ним обнаружили наградной пистолет Макарова. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил RTVI, что Старовойт погиб «достаточно давно». Следственный комитет назвал основной версией случившегося самоубийство.

Источник Forbes, близкий к следствию, утверждает, что Старовойт умер еще в ночь на 6 июля, то есть до опубликования приказа об увольнении. Mash в свою очередь писал, что утром 7 июля Старовойт был на работе и провел совещание, а потом «со всеми попрощался и поехал домой».

Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что в отношении экс-министра проводилась проверка на предмет причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.