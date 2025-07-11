Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта похоронили на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга. Проводить его в последний пусть пришли друзья, коллеги и родные. Попрощалась с чиновником и его девушка, однако сесть рядом с родственниками Старовойта ей не позволили. Как прошли похороны — в материале RTVI.

Девушку Старовойта не пустили к родным

Люди начали собираться на кладбище около девяти утра. Рабочие сдували опавшие листья, дорогу помыла поливальная машина. У могилы установили шатер и постамент для гроба.

Примерно через час траурная процессия выдвинулась к месту захоронения. Во главе колонны ехал катафалк, за ним шла мать Романа Старовойта — ее вели под руки — и его дочери. Проводить чиновника в последний путь пришла и бывшая супруга Светлана.

На кладбище заметили также главу Республики Алтай Андрея Турчака, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главу АвтоВАЗа Максима Соколова: оба работали со Старовойтом в правительстве Санкт-Петербурга при губернаторе Валентине Матвиенко, отметила «КП-Петербург». Прибыл глава города Александр Беглов и другие чиновники, добавила «Фонтанка». У могилы оставили венки от главы Минстроя Ирека Файзуллина, главы ДНР Дениса Пушилина, сенатора Александра Волошина, от Росавтодора, «Аэрофлота», «Автодора», ГТЛК и «Совкомфлота».

Как уточнили журналисты, 25-летнюю девушку чиновника, с которой он жил после развода с женой, к его родным не пустили. Подойдя к гробу, она положила букет красных роз и прошептала: «Я тебя люблю, у меня все хорошо», сообщил телеграм-канал SHOT.

«Жаль, что не придешь на выпускной»

Последнее слово для Романа Старовойта произнесли его дочери. Младшая поблагодарила его за все, что он им дал.

«Дорогой папа, мы с тобой прощаемся. Жаль, что не придешь на выпускной, не увидишь, как я стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы не добились, будут благодаря тебе. Все помнят тебя как друга и коллегу, человека чести. Для нас ты будешь папулечка, который уделял столько времени, сколько мог», — заявила она.

Присутствовавшие не могли сдержать слез. Дочь экс-министра добавила, что он думал о детях и переживал.

«Наша связь не обрывается. Мы тебя помним и любим», — добавила она.

Старшая дочь тоже поблагодарила отца за все. По ее словам, он жил своей работой и был уверен в своих делах.

«Мы, Рома, тебя считаем своим»

С прощальной речью выступил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы, Рома, тебя считаем своим ленинградским, сосновоборским парнем. Он у нас учился, начал профессионально заниматься спортом <…> Он был настоящим парнем и спортсменом. Понимал, что в жизни ничего просто так не бывает — надо упорно работать. От спорта он взял это в жизнь, был человеком слова и дела», — добавил глава региона.

Он напомнил, как в бытность главой Росавтодора Старовойт помог открыть стадион в Сосновом Бору.

Затем о бывшем главе Минтранса высказался Максим Соколов. Он рассказал, что познакомился со Старовойтом в 2005 году.

«Не одно десятилетие мы шли по одной дороге, не оглядываясь назад. Только вперед <…> Логично, что Москва призвала тебя. Было много проектов, в том числе Олимпиада и подготовка к чемпионату мира по футболу. Главный проект — Крымский мост — под твоим руководством шло его строительство», — отметил глава АвтоВАЗа.

Место у Ксении Петербургской

Смоленское кладбище получило название от протекающей рядом реки Смоленки. Могила Старовойта находится недалеко от часовни святой Ксении Петербургской, поблизости похоронены артистка Людмила Сенчина и певец Эдуард Хиль.

Как отметила «КП-Петербург», это кладбище считается элитным, хоронят здесь либо заслуженных людей, либо тех, у кого уже покоятся родственники. Место можно и купить у тех, кто получил его «про запас», цена может достигать миллиона рублей.

«На Смоленском кладбище покоятся 112 губернаторов и вице-губернаторов царских времен. Два московских губернатора и восемь петербургских. В том числе знаменитый князь Владимир Долгоруков. Здесь же покоятся 23 члена старой дореволюционной Государственной думы», — рассказал историк Вячеслав Савицкий.

На Смоленском кладбище похоронены также няня Александра Пушкина, дедушка и бабушка Ксении Собчак, отец патриарха Кирилла и другие известные люди.

Утром 7 июля президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Вскоре стало известно о его смерти: тело чиновника обнаружили в Одинцовском округе. По предварительной версии, Старовойт покончил жизнь самоубийством. Накануне, 10 июля, в морге Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с ним.