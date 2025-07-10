Покончивший с собой бывший министр транспорта России Роман Старовойт сразу после его отставки оставил несколько сообщений в рабочем чате ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на одного из участников церемонии прощания с экс-главой министерства.

По словам собеседника издания, в день своей отставки, 7 июля, Старовойт провел плановое рабочее совещание со своими заместителями, еще не зная о предстоящем увольнении. После того, как чиновник узнал, что президент России освободил его от должности, он написал в общий чат министерства, что занимался полезным для страны делом. В конце своего сообщения он добавил: «Честь имею». Как отмечает «Ъ», коллеги Старовойта не поняли, что это, по сути, было прощанием.

При этом, по информации «Коммерсанта», после оглашения президентского указа об отставке Старовойт обсудил ситуацию с одним из своих заместителей, который счел, что формулировки документа «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».

Президент России Владимир Путин 7 июля подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта, не указав причину такого решения. Эксперты и военные обозреватели выдвигали версии, что поводом для отставки могли послужить либо недавние перебои в работе аэропортов, либо деятельность Старовойта на посту губернатора Курской области.

Назначенный на его место теперь уже бывший глава Курской области Алексей Смирнов был арестован в апреле по подозрению в махинациях при строительстве оборонительных сооружений. По данным телеграм-канала «112», Смирнов мог дать показания против своего предшественника.

В Кремле, однако, подчеркнули, что увольнение Старовойта не связано с утратой доверия, поскольку в указе отсутствует соответствующая формулировка.