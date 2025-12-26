Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева приговорили к 5,5 года колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей за хищение 5 млн рублей при строительстве защитных сооружений в регионе, сообщает РИА Новости. Соответствующее решение принял Ленинский городской суд Курска.

В своем последнем слове Васильев напомнил, как занимался восстановлением домов, поврежденных украинскими атаками, в одном из населенных пунктов Курской области. Он отметил, что именно благодаря этой работе замглавы региона Алексей Дедов пригласил его поучаствовать в возведении фортификаций на границе.

Экс-депутат полностью признал свою вину, заключив досудебную сделку со следствием, поэтому не может обжаловать приговор. Он также указал на смягчающие обстоятельства — опыт службы по краткосрочному контракту, готовность вновь отправиться в зону СВО и волонтерскую работу. По его словам, он прошёл обучение на четырёх модулях Университета спецназа, служил стрелком у штурмовиков и получил предложение стать заместителем командира роты.

В ходе судебного заседания представитель обвинения отметил, что Васильев полностью выполнил условия соглашения и предоставил информацию, благодаря которой были вскрыты намного более масштабные хищения в Курской области.

По версии следствия, Васильев в составе преступной группы подделывал документы о выполнении работ по строительству укреплений в приграничных курских селах Теткино и Попово-Лежачи. Подрядчиком выступала «Корпорация развития Курской области» под руководством Владимира Лукина, который арестован по делу о хищении в особо крупных размерах.

В рамках досудебной сделки со следствием Васильев добился, чтобы ему вменили только лично совершенное хищение 5 млн рублей, а не 152,8 млн рублей в составе группы. На суде он попросил прощения у всех жителей Курской области.

Ранее Васильев оказался в центре скандала из-за опубликованных в соцсетях роликов, которые снял, отмечая в Мексике наступление 2023 года. На одном из видео депутат готовил коктейль и закусывал его креветками со словами: «Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!». Негативный отклик на его поздравление оказался настолько сильным, что в дело вынуждены были вмешаться Роман Старовойт (ныне покойный, а на тот момент курский губернатор) и Андрей Турчак, который тогда был секретарем Генсовета «Единой России».

В начале января 2023 года из-за своего видео Васильеву пришлось уйти с должности зампреда комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Впоследствии депутат записал видеообращение, в котором заявил, что снятый им ролик был шуточным и предназначался для личного архива. Он обещал найти тех, кто «украл» видео и распространил в соцсетях и СМИ.

Васильева задержали в апреле 2025 года. Тогда же Курская облдума по его заявлению досрочно сняла с него депутатские полномочия. На допросах он рассказал, что изначально действовал с целью заработка, не имея умысла на хищение госсредств. По словам экс-депутата, только будучи уже «вовлеченным во всю эту историю», он осознал ее преступный характер, но «как бы уже было поздно».

По версии следствия, похищенные средства были потрачены им на личные нужды. Выдвигалась также версия о том, что часть денег он мог вывести в Мексику, откуда записывал скандальные видео. СМИ подчеркивали, что ранее Васильев называл курские укрепления «неприступными крепостями».

Также Васильев признался, что заключил с экс-заместителем курского губернатора Алексеем Дедовым договоренность о выплате 10% от суммы контракта на строительство укреплений и передал ему взятку в размере 8 млн рублей.

СМИ связывали экс-депутата с компанией «Сиэми». Ее владелец и руководитель Виталий Синьговский был арестован в начале февраля 2025 года. Фирма стала одним из многочисленных ответчиков по иску Генпрокуратуры о возмещении ущерба, причиненного хищением более 4,1 млрд рублей при возведении курских фортификаций. Синьговский в итоге получил четыре года колонии.