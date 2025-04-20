Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В понедельник, 20 апреля, следствие планирует обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения, добавил источник ТАСС. По его словам, сейчас с экс-депутатом проводятся следственные действия в Москве. Перед задержанием он находился в зоне военной операции на Украине.

ТАСС со ссылкой на материалы дела ранее писал, что Васильев и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, арестованных в середине апреля.

«Вина Смирнова и Дедова подтверждается показаниями других фигурантов дела, свидетельскими показаниями, среди которых результаты допроса Васильева и Воловикова», — говорится в документах.

19 апреля депутаты Курской областной думы на внеочередном заседании прекратили полномочия Васильева. Основанием для такого решения стало его письменное заявление.

Как Васильев связан с делом о хищениях при строительстве укреплений в приграничье

В октябре 2024 года сотрудники управления МВД по Курской области провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве укреплений. Следственные действия прошли в том числе в компании «Сиэми», выступавшей одним из подрядчиков возведения линии обороны в Курской области. Васильев занимал в ней должность советника генерального директора. После обысков он заявил, что предоставил «все интересующие документы» сотрудникам полиции, а также что к нему «не было вопросов». Кроме того, Васильев сообщил о «заказухе» в отношении него.

«Меня лично радует, что вопросом строительства оборонительных сооружений занялись соответствующие инстанции; беспокоит другой факт, что истина никому не нужна! Виноватых ищут среди гражданских исполнителей контракта, которые в сложнейших условиях ВОПы построили, и построили лучше, чем это сделали в Белгороде и <…> в Харькове», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

В разговоре с «Ъ» Васильев признавал, что «Сиэми» занималась возведением первой линии обороны на российской-украинской границе. По его словам, два сооружения строились «в рамках договора подряда, еще одно — по договору субподряда».

Васильев заверил, что если возведенные укрепления «нормально эксплуатировать, то это неприступные крепости».

«Большинство фортификационных сооружений я видел лично и был в них. <…> Это километры подземных коммуникаций, закрытых полностью либо плитами, либо бревнами. Там была установлена профессиональная система видеонаблюдения, чтобы бойцы видели, что происходит в нескольких сотнях метров», — утверждал экс-депутат.

Также Васильев рассказал, что не все построенные объекты «были заселены», оставшись «брошенными», поскольку были не готовы к эксплуатации после постройки. Он указывал, что денежные средства, полученные авансом за строительство сооружений, «висят как убыток, так как объекты не закрыты», а «все подрядные организации ни с кем до конца не рассчитались».

По данным «Ъ», в рамках субподряда «Сиэми» сотрудничала с курской компанией «КТК Сервис», которая в декабре 2022 года получила договор на строительство части фортификационных сооружений в Глушковском районе Курской области. Их стоимость оценивалась в 192,65 млн рублей. Согласно информации издания, заказчиком выступала «Корпорация развития Курской области» (КРКО), которая занималась всеми контрактами на возведение оборонительных сооружений. В рамках субподряда «Сиэми» выкапывала ров для «КТК Сервис», а также продала ей часть троса, закупленного в большем количестве, чем требовалось по собственному контракту, писал «Коммерсантъ». Позже «КТК Сервис» признали банкротом, ее долг перед КРКО оценивался в 174,33 млн рублей.

Связанные с Васильевым «КТК Сервис» и «Сиэми» фигурировали в иске Генпрокуратуры к участникам строительства линий обороны на границе с Украиной в Курской области. Суд взыскал со всех ответчиков более 4,1 млрд рублей.

Как показала проверка Генпрокуратуры, «КТК Сервис» и «Сиэми» получили от КРКО контракты на сумму 385,3 млн рублей, часть которых легализовали путем приобретения дорогостоящей недвижимости. Претензии к Васильеву были выделены в отдельное производство, однако позже его приостановили, выяснил «Ъ».

В 2023 году в соцсетях распространилось видео, снятое в Мексике, в котором Васильев с пивом в руке желает всем «много денег». Тогдашний курский губернатор Роман Старовойт заявил, что «очень зол» на депутата и попросил проверить ролик на этичность. В свою очередь Андрей Турчак, занимавший пост секретаря генсовета «Единой России», пригрозил Васильеву «кувалдой Вагнера», если тот не откажется от мандата.

Сам Васильев заявил, что снятое в Мексике видео было «приколом исключительно для своих». Он утверждал, что поехал туда к родственникам жены, потому что врачи рекомендовали ей рожать в «более благоприятных условиях». Впоследствии депутат извинился за видео, а комиссия по депутатской этике Курской облдумы вынесла ему предупреждение.

В октябре 2024 года Васильев сообщил, что прошел обучение в Российском университете спецназа имени В.В. Путина в чеченском Гудермесе. В декабре издание «Площадь» написало, что на фоне дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений экс-депутат отправился в зону военной операции на Украине, подписав контракт с Минобороны.

Дело Смирнова

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего зама Алексея Дедова задержали в середине апреля. Оба фигуранта находятся под арестом по делу о хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с высшими должностными лицами «Корпорации развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств, выделенных на возведение укреплений. Ранее по этому делу были задержаны и арестованы трое бывших руководителей КРКО, в том числе экс-глава корпорации Владимир Лукин. Следствие считает, что компания заключала фиктивные контракты с подставными фирмами, создавая видимость работы и осваивая бюджетные средства.