Через АО «Корпорация развития Курской области» (КРКО) пошли десятки миллиардов рублей, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, организация «стараниями чиновников превратилась в настоящую супер-монополию».

Хинштейн напомнил, что изначально КРКО создавалась как «проектный офис для сопровождения инвесторов». Позже структура начала заниматься не только оборонительными сооружениями, но и строительством ФАПов, авиационной инфраструктуры, получала земли под КРТ, выкупала бренды алкогольных напитков и «даже чуть не стала единственным поставщиком лекарств для нужд региона».

«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его мнению, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его заместитель Алексей Дедов и другие политики не могли не видеть, «кому доверяют бюджетные миллиарды», и «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис». По утверждению врио главы региона, прокуратура и другие силовые структуры неоднократно указывали на это, но «никакой должной реакции в ответ не наблюдалось».

«Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идет о воровстве в сфере обороны», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что с конца прошлого года в Курской области возбуждено более десяти уголовных дел, связанных с КРКО. Часть из них впоследствии были объединены. Врио губернатора выразил уверенность, что все причастные к «беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам» понесут наказание.

Арест Дедова и Смирнова

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого вице-губернатора региона Алексея Дедова задержали 15 и 16 апреля. Фигурантов доставили в Москву, где предъявили им обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).

«Корпорации развития Курской области» (КРКО) руководили участниками организованной группы и организовали хищение более 1 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на возведение укреплений. Ранее по делу были задержаны трое руководителей КРКО, отметило МВД.

Мещанский районный суд Москвы вечером 16 апреля арестовал Смирнова на два месяца, отказав в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Бывший губернатор не признает вину в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

17 апреля на два месяца был арестован Дедов. Свою вину он также не признал, заявив, что «работал честно и скрываться не планировал». Защита просила избрать для Дедова более мягкую форму пресечения — поместить его под домашний арест.

Вечером того же дня Хинштейн рассказал, что позвал иеромонаха Афанасия в Великий четверг, чтобы тот освятил его кабинет в здании облправительства.

«В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах», — написал врио губернатора в своем телеграм-канале.