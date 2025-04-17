Мещанский суд в Москве арестовал бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Дедова арестовали на два месяца — до 16 июня. Свою вину в особо крупном мошенничестве он не признал, заявив, что «работал честно и скрываться не планировал».

Адвокат бывшего замгубернатора Курской области отмечал, что вина его подзащитного не подтверждена материалами дела. В связи с этим защита просила избрать для Дедова более мягкую форму пресечения — поместить его под домашний арест.

«Показания некоего свидетеля о том, что мой подзащитный брал «откаты» в размере 15%, не подтверждает его вины», — отмечал адвокат.

Кроме того, просьбу об избрании домашнего ареста защитник мотивировал тем, что Дедов не представляет социальной опасности, не обладает финансовыми возможностями и административными ресурсами, от следствия не скрывался и являлся на все следственные действия до задержания. Также адвокат приобщил поощрительные грамоты и почетный знак работника ЖКХ.

В свою очередь следствие настаивало на аресте обвиняемого, отмечая, что действия всей преступной группы подрывают обороноспособность страны. Следователь также указывал, что Дедов имеет обширные связи в госвласти. Его ходатайство поддержал прокурор, передает ТАСС.

За что задержали Дедова и Смирнова

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого вице-губернатора региона Алексея Дедова задержали 15 и 16 апреля. Фигурантов доставили в Москву, где предъявили им обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, Смирнов, Дедов, а также высшие должностные лица «Корпорации развития Курской области» (КРКО) руководили участниками организованной группы и организовали хищение более 1 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на возведение укреплений. Ранее по делу были задержаны трое руководителей КРКО, отметило МВД.

Мещанский районный суд Москвы вечером 16 апреля арестовал Смирнова на два месяца, отказав в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Бывший губернатор не признает вину в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.