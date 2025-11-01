Ленинский районный суд города Курска признал виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) генерального директора компании «СИЭМИ» Виталия Синьговского и приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Суд установил, что Синьговский, действуя в составе организованной группы с менеджерами АО «Корпорация развития Курской области», похитил более 51,6 млн рублей. Эти средства были выделены из государственного бюджета на строительство оборонных сооружений в регионе.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск АО «Корпорация развития Курской области», постановив взыскать с осужденного 152,8 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Важно отметить, что приговор еще не вступил в законную силу.

Это уголовное дело связано с масштабными нарушениями при исполнении гособоронзаказа. «Корпорация развития Курской области», являясь единым оператором по работе с инвесторами в регионе, в 2022-2023 годах получила шесть контрактов на строительство фортификационных сооружений, но сорвала все сроки. Это привело к требованию взыскать с нее 2,1 млрд рублей, что впоследствии было урегулировано мировым соглашением.

Однако, как установила прокуратура, реальные нарушения были гораздо серьезнее. По ее версии, группа компаний, включая «СИЭМИ», заключила 23 договора на общую сумму 3,22 млрд рублей. Для исполнения контрактов они создали видимость работ и организовали схему незаконного обналичивания и вывода средств через фирмы-однодневки.

Сам Синьговский, являясь единственным участником и гендиректором «СИЭМИ», был арестован по этому делу еще в феврале 2025 года.