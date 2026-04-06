Ленинский суд Курска назначил бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову 14 лет колонии строгого режима и штраф в 400 млн рублей по уголовному делу о коррупции, сообщает пресс-служба курских судов в телеграм-канале. Экс-главу региона признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (два эпизода ч. 6 ст. 290 УК), в том числе при строительстве фортификационных сооружений.

Суд также постановил взыскать со Смирнова сумму полученных им взяток — 20,95 млн рублей. Эти средства предписано конфисковать в доход государства.

Экс-губернатор также лишен почетного звания Заслуженный работник ЖКХ России. Кроме того, по решению суда, Смирнов на протяжении 10 лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Гособвинение запрашивало для курского экс-губернатора 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Сам Смирнов признал вину в получении взятки на сумму почти 21 млн рублей и раскаялся. Экс-губернатор говорил, что не имеет «жизненного ресурса» на наказание в 15 лет лишения свободы, а сумму штрафа назвал «несоизмеримой». В последнем слове он попросил прощения у жителей Курской области.

Защита Смирнова просила назначить ему условное наказание с учетом признания вины и раскаяния. С экс-губернатором было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Дело Смирнова

Алексей Смирнов в 2018 году стал заместителем губернатора Курской области, а в мае 2024-го был назначен на пост исполняющего обязанности главы региона. Он возглавил Курскую область после того, как его предшественник на посту губернатора Роман Старовойт возглавил Минтранс. В сентябре того же года Смирнов победил на выборах, а в декабре подал в отставку.

В апреле 2025-го Смирнова арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений в Курской области. Тогда же был задержан экс-заместитель главы региона Алексей Дедов. По данным СК, ущерб бюджету области в результате мошенничества и растраты составил более 1 млрд рублей.

По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 -го Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.

Как утверждал Дедов, курировать строительство оборонных сооружений в приграничье ему поручил Старовойт, когда уже был в должности министра транспорта. По словам бывшего замгубернатора, он передавал откаты Смирнову. Тот в свою очередь заявлял, что получил свыше 20 млн рублей в качестве «благодарностей» за заключение контрактов на строительство защитных сооружений и других объектов — более 12 млн рублей от Шубина и еще около 9 млн рублей от экс-депутата курской облдумы Максима Васильева, приговоренного в декабре к 5,5 года колонии.

Кроме того, Смирнов утверждал, что с февраля 2022 года по август 2024-го Старовойт получил около 100 млн рублей в качестве откатов от организаций — подрядчиков по контрактам в рамках сделок по фортификационным сооружениям.

«Я приезжал на базу Сейм, на базе проживал Старовойт <…> Состоялся разговор со Старовойтом, который сказал, что было бы неплохо получать с подрядчиков проценты <…> для заключения сделки <…>. Приняли решение, что денежные средства я буду передавать через водителя», — сказал экс-губернатор, уточнив, что речь шла как о подрядчиках, строивших объекты на территории ДНР и Курской области, так и о тех, кто занимался фортификационными сооружениями.

Бывший водитель Смирнова Алексей Тутов ранее выступил в суде как свидетель и рассказал, что передавал Старовойту, когда тот был губернатором, пакеты с продуктами и свертками. В них, по предположению мужчины, находились деньги.

В июля 2025 года президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с поста главы Минтранса. О причинах его отставки официально не сообщалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это решение не связано с утратой доверия к министру. В день отставки Старовойта стало известно о его смерти. СК сообщил, что экс-министра нашли мертвым в его автомобиле в Одинцово. Ведомство назвало основной версией причины смерти чиновника самоубийство.

«Коммерсант» писал, что Смирнов и другие фигуранты дела о хищениях при строительстве курских фортификаций дали показания против Старовойта.