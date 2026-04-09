Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила RTVI, что не располагает информацией о том, что замглавы региона генерал-майор Александр Шуваев может стать врио губернатора Белгородской области, заменив на этом посту Вячеслава Гладкова.

«На данный момент в управлении пресс-службы информация о том, что заместитель губернатора Иркутской области Александр Шуваев якобы может стать врио губернатора Белгородской области, отсутствует», — говорится в ответе ведомства.

9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RTVI отметил, что Кремль, как и ранее, не обсуждает возможные политические рокировки: «Мы традиционно [это] не комментируем».

Информацию о возможном уходе Гладкова 6 апреля опубликовали «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным собеседников газеты, плановые выборы главы региона намечены на сентябрь 2026 года, однако губернатор может покинуть пост досрочно — из-за состояния здоровья и «не лучшей» ситуации с поддержкой власти на фоне ухудшения качества жизни в приграничном регионе.

Другой источник издания уточнил, что рейтинги Гладкова остаются высокими, но с учетом постоянных обстрелов со стороны ВСУ и уже отработанного одного срока «ротация выглядит логично». Сейчас, по данным источника, обсуждается «дальнейшая карьерная траектория» губернатора.

В белгородском оперштабе, комментируя информацию о возможной отставке губернатора, заявили, что «данное решение может быть озвучено только официально», и заверили, что Гладков и областное правительство «находятся на рабочих местах».

Вячеславу Гладкову 57 лет, он уроженец Пензенской области. С 2000 года работал в администрации Заречного, в 2009-м возглавил город, затем занимал посты замгубернатора Севастополя и вице-премьера правительства Ставрополья. Врио губернатора Белгородской области он стал в ноябре 2020 года, а в сентябре 2021 года Гладков победил на выборах, набрав 78,79%.

8 апреля некоторые СМИ и телеграм-каналы написали, что место Гладкова займет Герой России, участник СВО Александр Шуваев, причем приступить к обязанностям он может уже 13 апреля.

Шуваеву 44 года, он родился в Новом Осколе Белгородской области, вырос в многодетной семье. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.

С 2022 года воевал в зоне СВО, командуя 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой в составе 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. За это время стал Героем России и Героем ЛНР, получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, три ордена Мужества и медаль Суворова.

В июне 2025 года Шуваев вошел во второй поток федеральной программы «Время героев», его наставником стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — он же в январе 2026 года назначил офицера своим заместителем, поручив ему курировать взаимодействие с правоохранительными органами.

Белгородская область — не единственный регион в эпицентре слухов о перестановках. По данным «Ведомостей», власти также обсуждают отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза и главы Дагестана Сергея Меликова.