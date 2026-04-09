Кремль не комментирует слухи о возможной отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и возможном назначении на его место замглавы Иркутской области, участника СВО генерал-майора Александра Шуваева. Об этом заявил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы традиционно не комментируем», — сказал представитель Кремля.

О том, что власти обсуждают отставку Гладкова, 6 апреля сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Плановые выборы главы Белгородской области должны пройти в сентябре 2026 года, однако действующий руководитель региона может уйти с поста раньше, утверждают собеседники газеты. Среди причин они называют состояние здоровья Гладкова и «не лучшую» ситуацию с поддержкой власти в области на фоне ухудшения качества жизни в последние годы.

По словам другого собеседника «Ведомостей», рейтинги белгородского губернатора остаются высокими, но с учетом тяжелого положения в регионе, который постоянно сталкивается с обстрелами со стороны ВСУ, и уже отработанного одного срока ротация выглядит логично. Сейчас ведется обсуждение «дальнейшей карьерной траектории» Гладкова, указал источник издания.

В белгородском оперштабе, комментируя информацию о возможной отставке главы региона, сообщили, что «данное решение может быть озвучено только официально», и призвали следить за официальными источниками информации, в том числе за сайтом Кремля. В оперштабе также заверили, что Гладков, как и областное правительство, «находится на рабочих местах».

Вячеславу Гладкову 57 лет, он родился в Пензенской области. С 2000 года работал в администрации Заречного (в советские годы — Пенза-19). В 2009-м стал главой города. В 2016-м перешел на позицию заместителя губернатора Севастополя по внутренней политике. В 2018-м стал зампредом правительства Ставрополья. Пост врио губернатора Белгородской области Гладков занял в ноябре 2020 года. Он сменил «тяжеловеса» Евгения Савченко, руководившего регионом рекордные 27 лет. В сентябре 2021-го Гладков победил на выборах, набрав 78,79%.

8 апреля некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что пост врио главы Белгородской области вместо Гладкова займет замгубернатора Иркутской области, Герой России Александр Шуваев. По неподтвержденной информации, генерал-майор может приступить к новым обязанностям уже 13 апреля.

Александру Шуваеву 44 года, он уроженец Белгородской области, родился в Новом Осколе. Вырос в многодетной семье, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. С 2022 года Шуваев воевал в зоне СВО, командуя 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. За это время получил звание Героя России и Героя ЛНР, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, три ордена Мужества и медаль Суворова. В июне 2025 года Шуваев вошел во второй поток федеральной программы «Время героев», по которой участников СВО готовят к управленческой работе. Наставником генерал-майора стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — он же в январе 2026 года назначил офицера своим заместителем, поручив ему курировать взаимодействие с правоохранительными органами.

Белгородская область — не единственный регион, упоминаемый в контексте вероятных политических перестановок: источники «Ведомостей» также сообщили, что власти обсуждают отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза и главы Дагестана Сергея Меликова.