Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Чиновник будет находиться под арестом по меньшей мере до 21 сентября в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при возведении оборонительных сооружений в регионе, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что заместитель губернатора Брянской области совместно с сообщниками злоупотребил служебным положением в ущерб государственным интересам, присвоив свыше 818 млн рублей, выделенных на возведение оборонительных сооружений, писал ТАСС. При этом строительство военных объектов, согласно материалам дела, фактически не было выполнено в установленном объеме и качестве.

Еще одним фигурантом уголовного дела стал Евгений Жура, возглавляющий управление капитального строительства Брянской области. Вместе с Симоненко его задержали на территории региона 22 июля, после чего доставили в столицу для следственных действий. В день ареста Симоненко Журу также поместили в СИЗО.

Наказание по статье, которую вменяют вице-губернатору, предусматривает до десяти лет лишения свободы. Дополнительной мерой наказания может стать запрет занимать руководящие посты сроком до трех лет.

В других российских регионах также ведутся уголовные расследования в отношении чиновников, связанные с хищениями при строительстве оборонительных сооружений.

В частности, в марте Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры постановил взыскать свыше 4,1 млрд рублей с экс-руководства курской Корпорации развития (КРКО) и других участников строительства укреплений на приграничных территориях. Следствие утверждает, что из-за невыполнения работ в полном объеме украинские войска смогли прорвать границу и занять часть региона.

В числе фигурантов дела — топ-менеджеры корпорации, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов. Им вменяют хищения бюджетных средств, однако оба чиновника не признают вину. Дедов заявил, что действовал добросовестно и не собирался скрываться от следствия.

Подробнее о деле Дедова и Смирнова — читайте в материале RTVI

В Белгородской области по схожему уголовному делу под стражу взяты вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Кроме того, 18 июля был арестован руководитель областного управления капитального строительства Алексей Сошников — ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата или присвоение в особо крупном размере).

Помимо Сошникова, в СИЗО также отправили двух его заместителей — начальника управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и заместителя начальника по производственным вопросам Андрея Решетько.