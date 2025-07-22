Правоохранительные органы задержали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, сообщают ТАСС, РЕН ТВ и Mash со ссылкой на источник. Ранее дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски.

Против Николая Симоненко возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах (по ч. 3. ст. 285 УК РФ), уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах. Подозреваемым по этому делу также проходит директор «Управления капитального строительства» (УКС) Брянской области Евгений Жура.

По словам собеседника ТАСС, вице-губернатор Симоненко координировал работу департамента строительства Брянской области. Учреждение распределяло более 1,4 млрд рублей, выделенные региону на создание фортификационных сооружений.

УКС под управлением Жура подчинялось департаменту строительства Брянской области, а также было наделено полномочиями по заключению контрактов и приему выполненных работ. Следствие установило, что Симоненко, Жура и их соучастники знали, что подрядчики не завершили строительство, но осуществили прием сооружений, «чем нанесли ущерб бюджету», утверждает источник агентства.

Он добавил, что после задержания Симоненко отправят в Москву, где ему изберут меру пресечения. Собеседник Mash отметил, что вице-губернатора этапируют в столицу 22 июля. Сумма ущерба по делу об укреплениях на границе оценивается в более чем 818 млн рублей, отмечает ТАСС.

В пресс-службе правительства Брянской области не ответили на звонки. В СУ СК по Брянской области сообщили RTVI, что не в курсе ситуации и «не занимаются этим вопросом».

Николай Симоненко был назначен врио заместителя губернатора Брянской области осенью 2021 года. В регионе он курировал работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства.

Против чиновников из других российских регионов также возбуждены уголовные дела по хищениям при строительстве фортификационных сооружений. Так, в марте Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании более 4,1 млрд рублей с бывших топ-менеджеров курской Корпорации развития (КРКО) и других участников строительства линий обороны на границе с Украиной. По версии следствия, из-за того, что по вине фигурантов дела были недостроены защитные сооружения, украинская армия прорвала границу и смогла оккупировать часть области.

Среди обвиняемых — руководители корпорации, бывший глава Курской области Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов. Их обвиняют в хищениях, чиновники свою вину отрицают. По словам Дедова, он «работал честно и скрываться не планировал».

Подробнее о деле Дедова и Смирнова — читайте в материале RTVI

Действующий врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что через КРКО прошли «десятки миллиардов бюджетных рублей», а «сколько из них было украдено — вопрос открытый». По его мнению, Смирнов, Дедов и другие чиновники не могли не понимать, кому доверяют средства, и якобы «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис».

Хинштейн добавил, что с конца прошлого года в Курской области возбуждено более десяти уголовных дел, связанных с КРКО. Часть из них впоследствии объединили. Врио губернатора региона выразил уверенность, что все причастные к «беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам» понесут наказание.

По аналогичному делу в Белгородской области были арестованы вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, бизнесмены Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин. Также 18 июля был арестован начальник областного управления капитального строительства Алексей Сошников, его обвинили по ч. 4 160 УК (присвоение или растрата).

ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что вместе с Сошниковым заключили под стражу двоих его подчиненных — руководителя управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и замначальника по производству Андрея Решетько.