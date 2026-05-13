В конце апреля Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) объявило о проведении антикоррупционной кампании в ФГБУ «Рослесинфорг» — одной из ключевых структур в системе управления российскими лесами. Итогом проверки стало увольнение ряда сотрудников центрального аппарата и филиалов учреждения, включая первого заместителя директора Александра Зыкова, отвечавшего за одно из самых чувствительных и финансово емких направлений: восстановление лесов после вырубок и пожаров.

«Рослесинфорг» и проект «Сохранение лесов»

«В ходе проверки установлены факты, свидетельствующие о наличии конфликта интересов, которые могли повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорилось в сообщении Рослесхоза.

«Рослесинфорг» — единственное учреждение в стране, которое ведет государственный лесной учет и формирует данные о состоянии лесного фонда России. Сотрудники организации ежегодно обследуют сотни миллионов гектаров леса: определяют запасы древесины, возраст и породу деревьев, оценивают санитарное состояние лесных массивов, а также разрабатывают рекомендации по уходу, сохранению и восстановлению лесов на землях лесного фонда.

В последнее время функции организации заметно расширились. С 2023 года «Рослесинфорг» стал оператором цифровой системы учета древесины и сделок с ней (ФГИС ЛК), а также получил полномочия по валидации и верификации парниковых газов — то есть проверке и подтверждению данных о выбросах и поглощении углерода, которые Россия учитывает в рамках международных климатических обязательств, принятых в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата и Парижским соглашением 2015 года.

Однако стратегическое значение организация обрела еще в 2019 году, когда стала головным исполнителем федерального проекта «Сохранение лесов». Этот проект стал частью нацпроекта «Экология» и был призван решить одну из наиболее болезненных для страны проблем — сокращение площади лесов из-за промышленной деятельности, пожаров и других природных факторов.

Предполагалось, что проект позволит добиться простого, но принципиального баланса: площадь восстановленных лесов должна быть не меньше площади утраченных. Для этого ежегодно стабильно требуется восстанавливать более 1 млн гектаров леса. С начала реализации проекта, по данным самого «Рослесинфорга», в стране было восстановлено более 9 млн гектаров лесных насаждений.

Как раз незадолго до запуска проекта на должность заместителя организации и был назначен Александр Зыков. До переезда в Москву он несколько лет возглавлял тюменский филиал организации. А параллельно занимался бизнесом: по данным СПАРК, ему принадлежало 35% в ООО «УралКомплектПоставка» — зарегистрированной в Екатеринбурге компании по управлению недвижимостью. Правда, в последние годы его компания не декларировала существенных активов, а ее годовая выручка едва превышала полмиллиона рублей.

Иначе дела обстояли у структур, связанных с супругой Зыкова — Тамарой Мусаевой. Незадолго до переезда Зыкова из Тюменской области в Москву она получила 33% в ООО «СТЭК». С тех пор эта скромная тюменская компания, оказывавшая услуги по вырубке деревьев и рекультивации земель, выросла в крупное региональное предприятие, которое помимо прочего занимается строительством автомобильных дорог и грузоперевозками по внутренним водным путям с использованием собственного флота.

О темпах роста компании говорят ее бухгалтерские отчетности: если по итогам 2018 года выручка «СТЭК» составляла всего 90 млн рублей, то в дальнейшем она начала расти практически по экспоненте. Уже в 2021 году выручка достигла 507 млн рублей, в 2022-м впервые превысила 1 млрд рублей, а рекордным стал 2024 год — 1,73 млрд рублей.

Всего же с 2020 по 2025 год компания получила более 7 млрд рублей выручки. Из них около 6 млрд рублей пришлось на поступления от текущей деятельности, при этом свыше 4,4 млрд рублей были перечислены поставщикам и подрядчикам.

Эта динамика совпала с активным ростом объемов так называемого компенсационного лесовосстановления. Суть этой системы заключается в том, что компании, вырубающие лес под строительство, добычу полезных ископаемых, прокладку дорог или инфраструктурные проекты, обязаны компенсировать ущерб за счет высадки новых деревьев в соотношении 1:1.

Среди заказчиков работ по компенсационному лесовосстановлению, указанных на сайте самой «СТЭК», — «Роснефть», «Газпром», «НОВАТЭК», «Ростелеком», «Россети», «МРСК Урала», «СУЭНКО» и др. При этом компания продолжает активно участвовать и в закупочных процедурах: так, в феврале этого года «СТЭК» через ФАС оспаривал передачу контракта стоимостью 418 млн рублей на содержание зеленых насаждений в Тюмени.

ООО «Леспромстрой-Т» и закупки «Рослесинфорга»

Единственным владельцем ООО «СТЭК» сегодня значится тюменский предприниматель Семен Дрогалев: он выкупил долю супруги Зыкова осенью 2021 года. После выхода жены Зыкова из капитала компания начала стремительно наращивать обороты и получать крупные контракты.

Дрогалеву принадлежит и еще одна компания в сфере лесоводства — ООО «Леспромстрой-Т». Она была зарегистрирована в начале 2019 года, а уже к концу того же года начала активно участвовать в закупках «Рослесинфорга». В период с 2020 по 2025 год компания заработала около 1 млрд рублей, из которых примерно 807 млн рублей пришлось на государственные контракты с самим «Рослесинфоргом».

Пик поступлений пришелся на 2023 год: по итогам года выручка компании составила 456 млн рублей против 42,3 млн рублей годом ранее. При этом контракты, как правило, заключались с ООО «Леспромстрой-Т» как с единственным поставщиком — то есть без проведения полноценных конкурентных процедур. Одновременно, согласно данным СПАРК, штат компании все эти годы состоял всего из одного человека.

В последнее время финансовое положение компании резко ухудшилось. Бюджетные средства перестали поступать, новых государственных контрактов практически нет, вследствие чего по итогам 2025 года выручка «Леспромстрой-Т» сократилась до 25 млн рублей.

В августе прошлого года ИФНС №14 по Тюменской области обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании ООО «Леспромстрой-Т» несостоятельным в связи с задолженностью по налогам в размере 58 млн рублей. В феврале этого года производство по делу было прекращено, однако компания по-прежнему остается крупным налоговым должником: менее месяца назад операции по ее счетам были приостановлены. Кроме того, в сентябре 2025 года Департамент недропользования и экологии Тюменской области приостановил действие лицензии компании. И теперь в случае банкротства может выясниться реальный характер заключенных контрактов, обстоятельства их получения и фактическое исполнение работ по ним.

В период 2019-2020 годов Дрогалев значился сотрудником тюменского филиала «Рослесинфорга», ранее возглавляемого Александром Зыковым, сообщили RTVI в пресс-службе Рослесхоза. Еще раньше супруга предпринимателя, Анна Дрогалева, поставляла автомобиль для нужд «Рослесинфорга» по государственному контракту, следует из данных СПАРК Интерфакс.

К тому моменту Дрогалев уже владел долями в «Леспромстрой-Т» и «СТЭК», где партнером по бизнесу продолжала оставаться супруга Зыкова — Тамара Мусаева.

Впрочем, в последние годы в отношениях между Дрогалевым и Зыковым, судя по всему, произошел разлад: в 2024 году они судились из-за того, что последний отказался продавать Дрогалеву 25% долей в «УралКомплектПоставке», несмотря на подписанный сторонами в декабре 2022 года предварительный договор. Насколько это повлияло на их бизнес, неизвестно. Однако именно после этого у «Леспромстрой-Т» фактически прекратился поток государственных контрактов, а объемы бизнеса «СТЭК» в 2025 году начали снижаться.

Впрочем, собеседники в отрасли связывают это не столько с конфликтом между бывшими партнерами, сколько с изменением позиции руководства Рослесхоза в отношении самого Зыкова. По их словам, вопросы к чиновнику внутри системы начали возникать еще в 2025 году, а в 2026-м это вылилось в антикоррупционную проверку и последующее увольнение.

В ответ на запрос RTVI в Рослесхозе подтвердили увольнение Зыкова «в связи с утратой доверия». Комментировать характер отношений между Зыковым и Дрогалевым в ведомстве не стали, отметив лишь, что «все необходимые материалы переданы в уполномоченные органы для дальнейшей правовой оценки».