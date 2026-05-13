В Москве вводятся ограничения на публикацию текстов, фотографий и видеороликов с последствиями терактов и ударов беспилотников для защиты общественной безопасности. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Соответствующее положение было принято городской Антитеррористической комиссией для предотвращения возможного распространения недостоверных данных.

Запрет на распространение соответствующей информации до официального подтверждения со стороны Министерства обороны, мэра и правительства Москвы будет действовать в отношении органов власти, подведомственных организаций, СМИ, экстренных служб, иных организаций и простых граждан.

В официальном сообщении отмечается также, что ограничения будут распространяться на действия, направленные на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важные объекты столичной инфраструктуры.

Исключение составят обращения, поданные в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке, если они не будут носить публичного характера.

«Ограничения действуют до принятия отдельного решения», — уточняется в тексте на сайте правительства Москвы.

Нарушение введенных ограничений повлечет за собой наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.