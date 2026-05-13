Для защиты пенсионеров от навязанных платных услуг нужно ввести специальный потребительский стандарт и штраф для компаний в размере 1―2% от годового оборота. Таким мнением поделился с Life.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По мнению депутата, традиционные законы о защите прав потребителей могут быть неэффективны, если речь идет о пенсионерах, которым трудно разбираться в документах и защищать свои права в суде.

Депутат отметил, что продавцы, банки и интернет-сервисы часто предлагают пожилым людям услуги «только для пенсионеров», которые на деле оказываются навязанным кредитом, платной подпиской или другим ненужным продуктом.

В связи с этим Панеш предложил ввести специальный «потребительский стандарт для пенсионеров», который будет предусматривать запрет на какие-либо дополнительные платные услуги без письменного согласия и подписи клиента.

«При отсутствии такого согласия услуга считается навязанной», — объяснил свою идею депутат.

Панеш предложил составлять для пенсионеров простые договоры с крупным шрифтом и коротким текстом, а также запретить маркетинговые уловки с формулировкой «только для пенсионеров». По закону о защите прав потребителей договор розничной купли-продажи предполагает единую заявленную цену для всех клиентов.

Говоря о банковской сфере, Панеш призвал обязать финансовые организации проводить для пожилых людей инструктаж, в ходе которого сотрудник под запись детально опишет все условия. Клиент должен письменно подтвердить, что понял их.

Для компаний должен быть установлен штраф в размере 1―2% от годового оборота за каждый случай навязывания услуг и товаров, добавил Панеш. Он также выступил за создание системы бесплатной юридической помощи для пенсионеров по потребительским спорам и сделать возможной подачу жалобы через МФЦ или «Госуслуги».