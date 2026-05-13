Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) после допроса стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом пишут «Коммерсант» и RT со ссылкой на источники. Адвокат Вадим Багатурия сообщил «Абзацу», что Линде грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным «Ъ», до допроса, который проходил в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, артистка находилась в статусе свидетеля. На допрос Линду доставил наряд полиции. Источник издания не исключил, что следствие обратится в суд для избрания певице меры пресечения.

По словам Багатурии, против Линды также может быть подан гражданский иск о возмещении вреда.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что процессуальный статус Линды после допроса не изменился: она по-прежнему проходит свидетелем. Допрос был связан с делом об авторских правах на песни, говорил ранее собеседник агентства.

Источники Осторожно Media в окружении Линды сообщили, что ничего не знают об изменении процессуального статуса Линды.

Конфликт с Фадеевым

Спор касается песен, написанных для Линды ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым, писала журналистка Ксения Собчак. По ее данным, с артистки после допроса взяли обязательство о явке, а ее телефон изъяли как вещдок.

РЕН ТВ сообщал, что допрос Линды связан с уголовным делом о мошенничестве, фигурантом которого является находящийся в СИЗО гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов.

В публикации «Коммерсанта» говорится, что Черкасову вменяется хищение авторских прав на песни из репертуара Линды, а потерпевшим признан Максим Фадеев.

Черкасова арестовали в ноябре 2025 года. Судя по сообщениям СМИ того периода, поводом для ареста послужил другой конфликт. Источник ТАСС в силовых структурах говорил, что Черкасов и связанные с ним лица «предприняли незаконные и недобросовестные» действия по блокировке в онлайн-кинотеатрах фильма «Руки вверх!» об одноименной группе. Потерпевшими по делу признаны основатели группы Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.

Фадеев после ареста Черкасова заявил, что музыкальное сообщество ждало этого «несколько десятков лет», а число обманутых главой «Джема» артистов «исчисляется десятками». Комментируя допрос Линды, Фадеев выразил сожаление, что спор с певицей по поводу авторских и смежных прав не удалось решить мирным путем. Правовую оценку ситуации должны дать следствие и суд, отметил продюсер.