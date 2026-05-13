Музыкальный продюсер Максим Фадеев выразил сожаление в связи с тем, что его конфликт с певицей Линдой (настоящее имя Светлана Гейман) пришлось решать с участием правоохранительных органов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке», — написал Фадеев.

По словам продюсера, он 30 лет пытался «мирно» урегулировать вопрос с авторскими и смежными правами, обращаясь к представителям артистки, в частности к саунд-продюсеру Михаилу Кувшинову и гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову. Фадеев отметил, что это не принесло результатов.

Он также подчеркнул, что речь идет не о запретах или «публичной войне», а о защите прав. Подобные вопросы необходимо решать «не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле», заявил Фадеев.

«Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд», — заключил продюсер.

12 мая Линду доставили на допрос. Источник РЕН ТВ сообщал, что это связано с уголовным делом в отношении Черкасова, который находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве. Телеграм-каналы и СМИ писали, что у певицы и в офисах компаний Черкасова прошли обыски.

По словам собеседника РЕН ТВ, Линда проходила по делу в качестве свидетеля и добровольно приезжала в отдел для дачи показаний, но 12 мая была доставлена туда силой.

Допрос продолжался около восьми часов, пишет телеграм-канал «112». С певицы взяли обязательство о явке и изъяли у нее телефон в качестве вещдока, говорится в канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Директора артистки Михаила Кувшинова задержали, он проходит как подозреваемый и ожидает избрания меры пресечения. Линда находится в статусе свидетеля, сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Источник РЕН ТВ говорил, что Линду также подозревают в подделке документов и незаконном присвоении прав на песни Фадеева. Певица якобы действовала вместе с Дарьей Шамовой — директором компании «Профит», принадлежащей Черкасову.

В марте Линда дала интервью журналистке Ксении Собчак, в котором рассказала о психологическом давлении, которое якобы оказывал на нее Фадеев, чтобы певица отказалась от контракта с иностранным лейблом.

В ноябре 2025 года Фадеев прокомментировал арест Черкасова, назвав его «главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х». Продюсер заявил, что из-за обмана со стороны Черкасова на протяжении 30 лет не получал авторские отчисления за свою музыку, написанную для Линды. Фадеев пообещал добиться возвращения авторских прав и подать в суд как на причастных к подлогу документов, так и на тех, кто получал его авторские отчисления.