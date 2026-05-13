Бывший замглавы Минприроды России Денис Буцаев объявлен в розыск по линии МВД как обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там пояснили, что дело связано с хищением средств «Российского экологического оператора» (РЭО) — госкомпании, которую Буцаев возглавлял в 2019 году, пока не был уволен тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым, и в 2020—2025 годах.

В рамках расследования обвинение предъявили двум бывшим топ-менеджерам РЭО — Екатерине Степкиной и Максиму Щербакову. Степкина находится под домашним арестом, Щербакову суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает агентство.

Ранее РБК обнаружил имя Буцаева в базе розыска МВД. В карточке не указывалось, по какой уголовной статье его разыскивают.

Минприроды сообщило 23 апреля, что Буцаев подал в отставку по собственному желанию, тогда же на портале правовой информации было опубликовано распоряжение премьера Михаила Мишустина освободить замминистра от должности.

На своем посту Буцаев курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и все ту же компанию РЭО.

Через несколько дней после отставки Буцаева «Ведомости» написали со ссылкой на три источника (один — близкий к следствию и два — в госструктурах), что бывший замглавы Минприроды спешно покинул Россию и уехал за границу через Минск.

Один из источников газеты еще тогда подтвердил информацию, которая до этого появлялась только в некоторых телеграм-каналах, — о том, что Буцаев упоминается в материалах уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-руководителей РЭО. Помимо Буцаева, Степкиной и Щербакова, среди фигурантов называли административного директора компании Юрия Валдаева.

От юриста в IBM до экс-замминистра в розыске

Денис Буцаев родился в марте 1977 года. Окончил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). До начала карьеры в госкомпаниях и госорганах России работал юристом в региональных подразделениях американских технологических гигантов IBM и Hewlett Packard.

В 2008—2009 годах входил в экспертный совет при председателе Совета Федерации (тогда это был Сергей Миронов, ныне глава фракции «Справедливой России» в Госдуме).

В 2012 году Буцаев стал гендиректором проектной компании «ПЭТ-Технолоджи» в структуре «Роснано» под руководством Анатолия Чубайса. Компания занимается созданием методик диагностики онкологических заболеваний.

В 2013—2014 годах Буцаев работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева и одновременно — министром инвестиций и инноваций региона.

В 2014—2018 годах Буцаев занимал кресло замглавы правительства Подмосковья, курируя сельское хозяйство, науку, промышленность, инновации, потребительский рынок и сферу услуг. С 2015 года совмещал эту работу с руководством областным министерством инвестиций и инноваций.

С февраля по ноябрь 2019 года был гендиректором «Российского экологического оператора» — компании, которая в начале того же года была создана по указу президента Владимира Путина для реализации масштабной реформы в сфере обращения с отходами.

С сентября по ноябрь 2020 года Буцаев, официально занимая пост первого вице-губернатора Белгородской области, исполнял обязанности главы региона вместо Евгения Савченко, который досрочно покинул пост и перешел в Совфед.

С ноября 2020 по март 2025 года Буцаев снова возглавлял РЭО в качестве гендиректора.

С марта 2025 года по апрель 2026 был замминистра природных ресурсов.