США при президенте Дональде Трампе придерживаются в отношении России курса прежней администрации под руководством Джо Байдена, несмотря на заявления о перспективах двустороннего сотрудничества. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RT India.

О политике США в отношении России

Как напомнил Лавров, Трамп неоднократно говорил, что российско-украинский конфликт — это «война Джо Байдена, а не его война». По словам министра, Москва ценит, что нынешний американский президент начал диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

В то же время глава МИД посетовал, что, несмотря на многочисленные заявления о возможности развития двустороннего сотрудничества, «на деле ничего не происходит».

«Произносится много правильных слов о том, что Россия и США имеют огромные перспективы взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических и прочих проектов. <…> На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, всё остальное — это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров указал, что все принятые при Байдене анотироссийские санкции сохраняют свою силу, тогда как администрация Трампа «принимает уже и свои инициативы по экономическому „наказанию“ России». В частности, были введены санкционные ограничения в отношении «Роснефти» и «Лукойла», напомнил глава МИД.

«Это было неправомерное, нелегитимное решение Соединенных Штатов. Причем всё это было сделано под предлогом Украины», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, цель этих санкций — убрать российские нефтекомпании из международного бизнеса и «вывести» их с мировых рынков, в том числе из Африки и Балканского полуострова.

Теперь США намерены забрать «под себя» сотрудничество, которое было установлено между «Роснефтью» и Венесуэлой, обратил внимание Лавров. «Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством», — отметил он.

О желании США забрать у Украины газопровод из России в Европу

Власти США открыто заявляют о планах «забрать» у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы «контролировать и эти потоки», указал Лавров.

«Так что цель абсолютно очевидна — забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты», — сказал министр, добавив, что США приняли целую серию доктринальных документов, в одном из которых провозглашается необходимость для страны доминировать на мировых энергетических рынках.

Среди прочего США, обвиняющие Украину в подрыве «Северных потоков», планируют восстановить газопроводы и выкупить ту их часть, которая принадлежала европейским компаниям, «в десять раз дешевле, чем европейцы вложили», заявил Лавров. Если это произойдет, цены на поставляющийся по этим трубопроводам газ начнут формироваться не в результате договоренности между Россией и Германией, а будут диктоваться американцами, предположил министр.

Запад пытается запретить российские нефть и газ, чтобы «наказать» Москву, продолжил Лавров.

«Мы никого не наказываем и всегда добросовестно относимся к обязанностям, которые имеем в отношениях с нашими партнерами. Неважно, это дружественные страны или не совсем дружественные. Если мы договорились, то в российской традиции выполнять то, о чем договорились», — заверил глава МИД.

В то же время на Западе «традиции совсем другие», считает Лавров. «Там как раз очень любят отменять историю, договоренности, придумывать какие-то поводы для того, чтобы пытаться опять жить за счет других, наказывать, наказывать и наказывать», — пояснил он.

О кризисе в Ормузском проливе

США, спровоцировав конфликт на Ближнем Востоке, «загоняют» Европу в энергетический и продовольственный кризис, заявил Лавров.

«Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе. Не говоря уже о том, что запрет закупать российские газ и нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который неизмеримо дороже», — порассуждал глава МИД.

В апреле Лавров говорил, что у России есть «очень много разногласий» с нынешней американской администрацией, в том числе по вопросам санкций и дипломатической собственности. По его словам, у Москвы и Вашингтона «назрел разговор» о том, как Соединенные Штаты видят будущие российско-американские экономические отношения. Позже Лавров заявил, что Россия всегда открыта для контактов с властями США.