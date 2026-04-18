У России есть «очень много разногласий» с нынешней администраций США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме. Главные заявления министра — в материале RTVI.

Отношения России и США

«У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией, особенно в том, что касается практически развивающихся дел. И санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена. И наши компании уже под новые санкции попали: ЛУКОЙЛ, „Роснефть“, которые уже сама администрация [президента США Дональда] Трампа объявила», — заявил Лавров, добавив, что власти США «не скрывают» своей цели — доминирования на мировых рынках энергоносителей.

По его словам, у Москвы и Вашингтона «назрел разговор» о том, как США видят будущие российско-американские экономические отношения.

«Потому что они все время говорят: с Украиной порешаем — тогда у нас будет безграничное поле для взаимовыгодного взаимодействия», — отметил глава МИД.

В отличие от предыдущего президента США Джо Байдена, который запрещал контакты с Россией и требовал от других стран изолировать ее, Трамп выступил в поддержку диалога с Москвой, добавил Лавров. Он отметил, что сейчас сохраняются контакты с американцами по нескольким направлениям, в том числе по урегулированию российско-украинского конфликта.

Переговоры по Украине

Тема возобновления переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта «не является приоритетом номер один в наших делах», указал глава МИД.

«Мы никому переговоры не навязывали. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет. И это все несмотря на очень печальный послужной список наших украинских коллег, с которыми переговоры велись», — сказал Лавров.

В то же время Россия позитивно воспринимает возможность возобновления переговоров в Стамбуле, отметил министр.

Война в Иране

Говоря о военных действиях на Ближнем Востоке и в частности словах Трампа о возможности «гибели цивилизации», Лавров заявил, что одной из ключевых целей американской операции в Иране был контроль над нефтью.

«Здесь, на мой взгляд, нет никакого злого умысла. Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, фигура речи. Но какие были планы — это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив, Османский залив», — порассуждал он.

Кроме того, Лавров заявил, что войны, которые сейчас происходят в мире, не входили в планы России, а готовились теми, кого Москва прежде называла «западными партнерами».

Предел терпения России

Лавров предостерег от сравнений России с «бумажным тигром».

«Может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО, но я бы предостерег от таких параллелей», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в российском характере есть такое качество, как терпение, но указал, что у него есть предел.

«Мы говорим: „Бог терпел и нам велел“. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия», — выразил мнение министр.

Состояние НАТО

По оценке Лаврова, НАТО находится «не в лучшем состоянии».

Глава МИД также заверил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Североатлантического альянса.