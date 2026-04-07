В Белом доме вряд ли всерьез рассматривают возможность ядерных бомбардировок Ирана. Так политолог, автор тг-канала One Big Union Ян Веселов прокомментировал для RTVI последний пост президента США. В своей соцсети Truth Social Дональд Трамп за 12 часов до истечения нового срока ультиматума Ирану написал: «Целая цивилизация умрет этой ночью, чтобы никогда не возродиться. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, это случится».

«Мне кажется, что это очередная драматизация со стороны Трампа, к которой он очень склонен: или мир на века, или конец света. Это, конечно, не значит, что американский президент блефует, американские войска уже начали наносить новые удары по иранским объектам, в том числе мостам, не дожидаясь заявленного Трампа дедлайна в 20:00 по Вашингтону», — отметил Ян Веселов в беседе с RTVI

При этом собеседник RTVI не считает, что Вашингтон грозит Ирану применением тактического ядерного оружия.

«Но я не думаю, что в Белом доме кто-то серьезно рассматривает возможность ядерных бомбардировок, — пояснил Веселов. — Трамп сам себя загоняет в ловушку эскалации подобными угрозами и ультиматумами. И если на союзниках США в Европе и торговых партнерах подобная тактика работала, то Иран явно не поддается, рассматривая эту войну как экзистенциальную угрозу».

Новый срок ультиматума Дональда Трампа Ирану истекает 8 апреля в 3:30 ночи по тегеранскому времени (3:00 по московскому). Если до этого Иран не разблокирует судоходство в Ормузском проливе, президент США обещает устроить Исламской республике «ад».

Во вторник, 7 апреля, начались американо-израильские бомбардировки мостов, автомагистралей и железнодорожных путей на территории Ирана. Израильский источник CNN рассказал, что «удары были направлены на транспортные маршруты в стране». ЦАХАЛ даже выпустил предупреждение для иранцев на фарси, чтобы до 21:00 в течение дня они не пользовались поездами и вообще держались подальше от железных дорог.

Также в Иране сообщили о взрывах на нефтяном острове Харк. Американский чиновник подтвердил порталу Axios, что США действительно атаковали военные объекты на острове в Персидском заливе. По данным Fox News, целями были в том числе бункеры, местная радиолокационная станция и оружейные склады.

Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев обратил внимание, что на Ближний Восток выдвинулась 142-я полевая артиллерийская бригада, которая в 1991 году участвовала в операции «Буря в пустыне» в Ираке. Об этом написал в соцсети Х сенатор от штата Арканзас Том Коттон. На ее вооружении бригады находятся РСЗО HIMARS, MLRS, гаубицы M777A2 и САУ Paladin M109A6.

«Это свидетельствует о том, что Пентагон выстраивает эшелонированную систему вдоль Персидского залива. Артиллерия позволит с наименьшими потерями для США атаковать объекты в Иране. Сейчас это делается с помощью авиации со значительным риском для летчиков «, — объясняет Алексей Сочнев.

Ранее Вашингтон и Тегеран через посредничество Пакистана обменялись планами мирного урегулирования, которые взаимно отвергли.