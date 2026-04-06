6 апреля истекает крайний срок, который президент США Дональд Трамп дал Ирану, чтобы тот разрешил возобновить судоходство в Ормузском проливе. Один из важнейших путей поставок нефти и газа был фактически заблокирован Тегераном после начала американо-израильских атак на Исламскую республику. В одном из своих последних сообщений Трамп назвал иранские власти «сумасшедшими ублюдками» и пригрозил устроить им «ад». Что глава Белого дома может сделать с Ираном — в материале RTVI.

Разрушить энергетическую инфраструктуру

Эта угроза уже не раз звучала из стен Белого дома за последние дни. Дональд Трамп несколько раз устанавливал дедлайн, когда Иран должен пойти на мир и открыть судоходство в Ормузском проливе.

«Наши вооруженные силы, самые большие и могущественные (на сегодняшний день!) в мире, даже не начали разрушать то, что осталось в Иране. На очереди мосты, затем электростанции!» — предупреждал президент США в своей соцсети Truth Social.

26 марта американский лидер в очередной раз продлил мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Исламской республики. Установленный Трампом крайний срок истекает 6 апреля 2026 года, в 20:00 по восточному времени (03:00 7 апреля по Москве).

«Вторник будет Днем электростанций и Днем мостов — все вместе, в Иране. Ничего подобного еще не было!!! Откройте этот ****** пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — вот увидите! Хвала Аллаху», — возобновил угрозу глава Белого дома накануне дедлайна.

Правда, еще после первых угроз из Вашингтона Иран в ответ заявил о том, что готов устроить в Персидском заливе масштабный блэкаут. В частности, представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских Вооруженных сил Эбрахим Зольфагари говорил, что законными целями могут стать восемь ТЭЦ на противоположном от Исламской республики побережье. Всего там находятся как минимум 17 ключевых теплоэлектростанций.

Начать наземную операцию

Такой вариант развития событий обсуждался еще до того, как начались совместные американо-израильские удары по территории Ирана. Но источники СМИ отмечали, что Дональд Трамп так и не принял окончательное решение по поводу наземной операции.

Незадолго до истечения ультиматума иранский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что Тегеран не ведет переговоры с США об открытии Ормуза, а также готов отразить потенциальное наземное вторжение.

Официально сам Трамп не говорит о необходимости подобного шага, но и не исключает его.

«Я не думаю, что это необходимо, но я ничего не исключаю», — цитирует американского лидера журналист ABC News Рэйчел Скотт в соцсети Х.

Сложность наземной операции в Иране заключается не только в том, что для этого необходим большой военный контингент, но и в том, что большая часть территории страны покрыта горами.

«Рельеф Ирана не очень благоволит наземным операциям, особенно плохо подготовленным, по той причине, что значительную часть Ирана занимают горы. Так что если подготавливать именно крупномасштабную наступательную наземную операцию, то это нужно собирать крупную группировку войск, на что потребуется немало времени и денег», — рассказал RTVI эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин.

Захватить остров Харк

Есть и другой, более локальный вариант — захватить иранский остров Харк. Это ключевой пункт нефтяного экспорта Исламской республики. Расположенные на острове терминалы могут отгружать около 1,3—1,6 млн баррелей сырой нефти в день.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказывал RTVI, что через Харк идет 90% экспорта иранской нефти.

«Нападение на остров Харк — один из рассматриваемых сценариев. Я думаю, что Трамп и его команда хотят сделать следующее — взять под контроль Харк и дальше предъявить Ирану ультиматум: «Мы, мол, разрешаем вам через него экспортировать нефть, если вы открываете Ормузский пролив для арабов»», — предполагал собеседник RTVI в середине марта.

В интервью газете Financial Times Дональд Трамп фактически прямым текстом заявил, что хочет «захватить иранскую нефть». Издание отмечает, что в такой вариант подразумевает захват острова Харк.

«Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», — сказал глава Белого дома.

Сменить режим в Иране

Американо-израильские атаки начались 28 февраля. В результате авиаударов уже погибли многие представители иранской власти, в том числе верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи. Сейчас эту должность занимает его сын Моджтаба Хаменеи.

6 апреля стало известно, что был убит глава разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми, а ранее, в ночь на 1 апреля, — глава судебной власти страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

В начале войны на Ближнем Востоке научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская в разговоре с RTVI отметила, что операция в Иране может ослабить его военный потенциал и даже привести к «ликвидации части военно-административного состава».

«Однако уничтожение режима представить крайне сложно: это едва ли достижимо извне. При этом война может оказаться фактором, который окажет на это влияние в долгосрочной перспективе», — добавила эксперт.

Ударить по АЭС «Бушер»?

Это сценарий самый фантастический. Но еще во время 12-дневной войны летом 2025-го Соединенные Штаты ставили перед собой задачу разрушить иранские атомные объекты. В результате июньских атак в руинах оказались объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе.

В середине марта посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью RTVI заявлял, что «Бушер» не входит в список мишеней. Тем не менее, с начала военного конфликта по территории АЭС уже было нанесено несколько ударов, хотя их непосредственные акторы не называются.

«Таких случаев уже три. Да, к сожалению, несмотря на все заверения израильских властей и американского президента, продолжаются удары в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС «Бушер». Ракеты падали во внутренней зоне станции на расстоянии 200 метров, 250 метров и 450 метров от реактора», — рассказал в интервью RTVI посол России в Иране Алексей Дедов.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков отмечал, что главная опасность таких ударов — повреждение или уничтожение вспомогательных систем.

«Попадание в эти объекты каких-то ракет, снарядов и прочего, вывод их из эксплуатации создают угрозу ядерной безопасности. Потеря энергоснабжения приведет к остановке системы охлаждения, и будет взрыв как на “Фукусиме”», — предупредил аналитик.