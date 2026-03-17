Пока Дональд Трамп созывает военную коалицию для разблокирования Ормузского пролива, американские военные нанесли удары по крошечному иранскому острову Харк в Персидском заливе. Как объявил глава Белого дома, «уничтожены все военные цели на [острове]-жемчужине Ирана», а следующей целью могут стать его нефтяные объекты. По данным Axios, США и вовсе разрабатывают планы захвата острова. Зачем им это нужно, какова вероятность боев за Харк и чем он так важен — объясняют эксперты RTVI.

Восемь фактов про остров Харк

Харк — крошечный остров на севере Персидского залива, всего около 8 километров в длину и 4—5 километров в ширину, по сути это гигантский коралловый риф. Это один из немногих островов в Заливе, где есть свои запасы пресной воды.

В путевых заметках персидского путешественника X века остров упоминается как место добычи жемчуга. В 1960 году знаменитый иранский романист и этнолог Джалал Аль-Ахмат, посетивший Харк, назвал его «жемчужиной-сиротой Персидского залива».

Остров охраняется КСИР, из-за чего он получил еще одно прозвище — «Запретный остров». Правда, с 2026 года там ввели ограниченный туризм — по специальным разрешениям и в сопровождении гидов. Управляет островом администрация прибрежной провинции Бушер — той самой, где «Росатом» построил АЭС. Здесь есть свой аэропорт.

У острова бурная история: он успел побывать колонией голландцев (они окрестили его «Делфт») и славился как кузница лучших лоцманов в округе; в 1757 году там была построена церковь, и кармелитский священник окормлял отсюда крупнейшую католическую общину Персии; в XIX веке Харк ненадолго отошел к англичанам, а еще нефтяную инфраструктуру острова бомбили во время ирано-иракской войны 1980-х годов.

Именно иранский шах Реза Пехлеви создал на острове нефтяной терминал совместно с американской компанией Amoco — после Исламской революции 1979 года новые власти ее экспроприировали. Также шах превратил Харк в место ссылки своих политических противников.

Здесь находятся десятки мегалитических гробниц, фрагменты зороастрийских капищ, гробницы времен Абассидского халифата (предположительно с еврейским кладбищем) и эпохи Сасанидов, а еще развалины христианского монастыря Харг — они датируются VIII — IX веками.

В ноябре 2007 года на острове обнаружили клинописную табличку эпохи династии Ахеменидов (550—330 до н.э., в это время Харк был колонизирован персами) на древнеперсидском языке, она гласила: «Эта неорошаемая земля была счастлива, когда я ей принес воду». В арабских странах попытались оспорить ее подлинность на волне регионального политического спора о названии топонима «Персидский залив».

Остров появляется в видеоигре Battlefield 3 от DICE.

Как устроен «нефтяной насос» Харк

Харк — ключевое звено иранского нефтяного экспорта в Китай и на другие азиатские рынки. Местные терминалы способны отгружать примерно 1,3—1,6 млн баррелей сырой нефти в день — благодаря глубоководью тут могут пришвартовываться очень крупным танкерам. По данныму JPMorgan Chase, примерно за месяц до американских бомбардировок Иран увеличил нефтяной экспорт через остров до рекордного уровня, превышающего 3 млн баррелей.

«Через остров Харк идет 90% экспорта иранской нефти. Но есть нюанс», — рассказал RTVI эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Эксперт напомнил, что «есть еще трубопровод в район Джаска, он уже выводит нефть Ирана в Оманский залив, позволяя тем самым не перевозить ее через Ормузский пролив».

«У ОАЭ есть обходной нефтепровод, позволяющий часть нефти вывезти в район Фуджейры — это порт в Оманском заливе. То же самое есть и у Ирана — порт в Джаске. Они находятся фактически друг напротив друг через Оманский залив: с одной стороны — Фуджейра, с другой стороны — Джаск», — пояснил Станислав Митрахович.

Правда, Иран утверждает, что мощность этого обходного нефтепровода составляет примерно миллион баррелей в сутки.

«Но тем не менее как минимум часть экспорта Иран может перевести туда», — считает собеседник RTVI.

Кто кого переиграет: стратегии Тегерана и Трампа

«Нападение на остров Харк — один из рассматриваемых сценариев, — поделился Станислав Митрахович с RTVI. — Я думаю, что Трамп и его команда хотят сделать следующее — взять под контроль Харк и дальше предъявить Ирану ультиматум: «Мы, мол, разрешаем вам через него экспортировать нефть, если вы открываете Ормузский пролив для арабов»».

Как отмечает эксперт, пока иранское руководство к таким сделкам не склонно, так что, «скорее, они в ответ на захват острова нанесут удары по арабской нефтяной инфраструктуре».

«И тогда уже будет сценарий эскалации. Вероятно, это то, что и сдерживает американцев от захвата Харка», — считает Станислав Митрахович.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков также полагает, что пока «Трамп, по всей видимости, просто пытается шантажировать иранские власти и показать им, что он вроде как им какой-то ущерб нанесет».

«Хотя Ормузский пролив сейчас перекрыт и для иранской нефти. То есть понятно, что американцы могли бы захватывать танкеры на выходе из Ормузского пролива, когда они движутся к потребителям, например, к Китаю или Индии», — отметил Игорь Юшков в беседе с RTVI.

Как уточнил эксперт, в большей степени иранская нефть продается именно в Китай, а в Индию, скорее всего, через посредников.

«По мере того, как она дошла бы до Китая, американцы могли бы ее захватить, поэтому Иран посчитал, что ему нечего терять и перекрыл Ормузский пролив. Поэтому Ирану не страшно, если начнутся какие-то боевые действия на острове Харк», — уверен собеседник RTVI.

Он напомнил, что в преддверии нынешних боевых действий Иран «активно выкачивал нефть из хранилищ, которые находятся на острове, в танкеры и выводил их в море» — в том числе он пытался вывести нефть и за пределы Ормузского пролива дальше, чтобы отправить ее в Китай.

«То есть Тегеран понимал, что хранилища нефти на острове могут быть целью для американо-израильских ударов, — признает Игорь Юшков. — Поэтому тот факт, что американцы попытаются захватить этот остров, я думаю, вряд ли испугает Иран. Да, основные объемы нефти экспортировались через порты именно этого острова, но в данный момент это не станет каким-то рычагом давления на Иран».

По мнению Игоря Юшкова, Иран понимает, что и для американцев попытка захвата острова будет сложной задачей.

«Если начнется какая-то наземная операция, они окажутся там, по сути, в ловушке. И что самое главное для Ирана — все это приведет к повышению цен на нефть. И, может быть, Иран уверен в том, что американцы на это не пойдут именно потому, что в ходе боевых действий могут быть повреждены оставшиеся там хранилища нефти. Они будут гореть, это будет пугать рынок, — что еще меньше нефти попадет на мировой рынок, а в итоге цена пойдет вверх», — прогнозирует эксперт.

Собеседник RTVI согласен с тем, что сама наземная операция будет означать эскалацию конфликта, а значит — завершить его будет еще сложнее. Между тем цены на нефть будут продолжать идти вверх, а это как раз и нужно Ирану.

«Трамп политически очень уязвим именно к фактору повышения цен. Его все больше и больше критикуют по мере того, как дорожает топливо на АЗС внутри Соединенных Штатов. Уровень поддержки населения снижается, внутри Республиканской партии на него активно давят, а это все козыри для демократов», — признает Игорь Юшков.

Эксперт уверен, что именно на этом играет Тегеран.

«Поэтому для Ирана, в общем-то, не страшно, а наоборот — даже выгодно, чтобы Трамп попытался совершить какую-то вылазку на остров Харк и в итоге там завяз. Это еще больше подтолкнёт цены на нефть вверх», — заключил Игорь Юшков.