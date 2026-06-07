Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 17:00 по местному времени составила 48,92%. Об этом сообщили в ЦИК республики. Это на 10% больше, чем во время досрочного голосования в 2021 году.

«По состоянию на 17:00 явка на очередных парламентских выборах составила 48,92%: в голосовании приняли участие 1 миллион 224 тысячи 957 избирателей. Следует отметить, что на досрочных выборах в Национальное собрание, состоявшихся в июне 2021 года, явка по состоянию на 17:00 составила 38,52%», — пишет NEWS.am.

Наибольшее количество избирателей пришло на участки в Ереване (412,2 тыс., 40,15%), Котайкской области (122,7 тыс., 51,01%) и Араратской области (106,6 тыс., 48,43%).

В МВД Армении сообщили, что получили 57 сообщений о происшествиях во время выборов. Уже задержаны 14 человек, а еще 198 обращений и предполагаемых нарушениях проверяются.

Ранее Антикоррупционный комитет республики заявил, что вместе с криминальной полицией пресек массовую скупку голосов избирателей. В ведомстве утверждают, что к этому оказались причастны «ответственные лица и кандидат в депутаты» от партии «Сильная Армения». Они якобы пытались подкупить около 45 избирателей в Чаренцаване взятками на общую сумму 7,5 млн драмов (1,5 млн рублей).

Избирательные участки в Армении будут открыты до 20:00 по местному времени. В парламентских выборах участвуют два политических блока и 16 партий. Проголосовать можно только на территории республики, избирательные участки за границей не открывались.