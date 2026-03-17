Дональд Трамп призвал создать международную коалицию для возобновления работы Ормузского пролива — важнейшего морского маршрута, который Иран перекрыл практически целиком. Впрочем, за пределами США эта идея значительной поддержки не нашла. Какие возможны сценарии и какое оружие Тегеран может использовать в Ормузском проливе — в материале RTVI.

Ормузская головная боль Трампа

Блокировка Ормузского пролива иранскими властями превратилась для Белого дома в ключевую проблему в ходе войны на Ближнем Востоке. Угроза минирования этой водной артерии — единственного морского пути из Персидского залива — уже стала одной из причин роста мировых цен на энергоносители.

Полноценная и длительная блокировка Ормузского пролива может иметь значительные глобальные экономические последствия. На этот маршрут приходится транзит 20% мировой нефти, около 15% нефтепродуктов и еще 20%-25% мирового СПГ.

Выход из ситуации в Вашингтоне видят, среди прочего, в создании международной коалиции, которая взяла бы на себя сопровождение грузовых судов — по большей части нефтяных и газовых танкеров — и гарантировала бы безопасность перевозок в регионе.

С этой целью 14 марта Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал иностранные государства отправить военные корабли к Ормузскому проливу. В качестве потенциальных участников коалиции он упомянул Китай, Францию, Великобританию, Японию и Южную Корею.

«Таким образом или другим, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным», — пообещал президент США.

Источник Axios рассказал, что администрация Трампа желает видеть в коалиции не только вышеназванные пять стран, но и Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию.

Впрочем, как пишет The Guardian, международная реакция на слова Трампа о коалиции в Ормузском проливе «остается вялой на фоне опасений по поводу расплывчатых военных целей Вашингтона и боязни эскалации».

Практически все страны от призыва Вашингтона так или иначе дистанцировались. Германия, Испания, Италия и Япония уже заявили, что не направят свои военные корабли в регион в ближайшее время.

На этом фоне выделяется Великобритания, которая, по информации источников Axios, разработала собственный план по разблокировке Ормузского пролива и поделилась им с США и другими вероятными участниками коалиции. Кроме того, Лондон дал понять Вашингтону, что может направить в помощь беспилотные минные тральщики.

Тем не менее, по словам собеседников Axios, в целом союзники США относятся к американской инициативе прохладно — от осторожного скептицизма до категорического отказа. Глава евродипломатии Кая Каллас и вовсе заявила: «Это не война Европы».

При таких обстоятельствах Трамп пригрозил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены альянса откажут США в помощи в Ормузском проливе. Американский президент также заверил, что при этом многие страны сообщили ему о своей готовности содействовать, хотя он и остался разочарован отношением некоторых давних союзников Вашингтона.

«Пока иранская блокада сохраняется и нефть из Персидского залива остается заблокированной, Трамп не сможет положить конец войне и объявить о победе, даже если бы он этого захотел» — рассуждает Axios.

Возможный ответ Ирана

В 2019 году США при Дональде Трампе уже объявляли о формировании коалиции для патрулирования Ормузского пролива, когда Иран создавал проблемы для танкеров Британии. Тогда эту идею поддержали Дания, Италия, Нидерланды, Франция и Великобритания, однако пролив иранская сторона не закрывала.

Сейчас ситуация кардинально отличается. Любая страна, которая рискнет послать корабли сопровождения или тральщики, чего добивается сегодня Трамп, со стопроцентной уверенностью их потеряет.

Итак, какое оружие Иран может использовать в Ормузском проливе:

Мины. Пролив достаточно узок и неглубок, что позволяет быстро и легко заминировать его. Даже ограниченная установка мин может парализовать судоходство или замедлить военные операции.

Пролив достаточно узок и неглубок, что позволяет быстро и легко заминировать его. Даже ограниченная установка мин может парализовать судоходство или замедлить военные операции. Береговые ракетные комплексы. В узком месте пролива расположены острова Кешм, Ормуз, Ларак, Хендгам, Большой Томб и Абу-Муса, которые образуют оборонительную линию Ирана, где расположены ракетные батареи: HY-2 Silkworm (дальность стрельбы до 120 км) и YJ-2 (дальность стрельбы до 280 км). Размещение противокорабельных ракет на побережье позволяет контролировать практически весь пролив.

Впрочем, военные эксперты США и Дональд Трамп уверяют, что береговая линия не несет угрозы, так как все пусковые установки были уничтожены ударами США и Израиля. Насколько это так, можно будет убедиться, когда Вашингтон или кто-либо из коалиции направит в пролив свои тральщики.

США утверждают, что у Ирана не осталось кораблей и катеров, а видео с катерами — продукт ИИ. Но допустим, что не все сгенерировано ИИ: даже один катер, оснащенный ракетами и торпедами, может создать угрозу любому крупному кораблю, не говоря даже о тральщике.

Электронная борьба и дроны. На текущий момент нет точных данных, насколько возможности РЭБ Ирана в районе пролива уничтожены ударами коалиции Израиля и США. Однозначно можно утверждать, что даже при разминировании пролива тральщиками, те, в свою очередь, могут стать легкой целью для иранских беспилотников.

В целом оборона пролива — это не столько «закрыть» его полностью, сколько создать постоянную угрозу, при которой проход становится дорогим и опасным. А это при возможностях Ирана в создании БПЛА и безэкипажных катеров вполне реалистично.