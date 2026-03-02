Военный конфликт на Ближнем Востоке поставил под вопрос не только политическую обстановку в регионе, но и глобальные поставки нефти. На страны Персидского залива приходятся наибольшие объемы экспорта «черного золота», однако сейчас Иран нацелился на нефтяную инфраструктуру этих государств. Уже были атакованы танкеры в Ормузском проливе, а также НПЗ в Саудовской Аравии, нефтяная вышка в ОАЭ и энергетические объекты в Катаре. Эксперты допускают, что на этом фоне цена за баррель нефти может взлететь до $150. Насколько взрывоопасна ситуация и в выигрыше ли от этого Россия — в материале RTVI.

Атака по всем

Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную атаку на Иран после того, как переговоры Вашингтона и Тегерана о ядерной программе Исламской республики зашли в тупик. В результате совместной операции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а сама страна объявила об ответной операции, заявив, что американские военные базы в регионе — законные цели иранских ракет и беспилотников.

В итоге под удар уже попали Объединенные Арабские Эмираты, особенно Дубай, Катар, Иордания, Саудовская Аравия, Бахрейн, непосредственно Израиль, а также Ирак, Оман и Кувейт. Есть жертвы не только среди военных, но и среди гражданского населения.

Кроме того, утром 1 марта власти Ирана объявили о прекращении торговли через Ормузский пролив. Правда, впоследствии Тегеран заявил, что не будет блокировать его.

Несмотря на это, в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на данные MarineTraffic сообщило, что как минимум 150 танкеров, которые в том числе перевозят нефть и СПГ, бросили якорь в открытых водах Персидского залива. Также несколько морских страховых компаний, в частности, Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club и American Club объявили, что отменяют страхование судов от военных рисков.

Под удары уже попали несколько нефтяных танкеров, сообщалось о погибших.

Помимо этого, Тегеран, вероятно, нацелился на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. 1 марта беспилотник «Шахед-136» попал в нефтяную вышку ОАЭ, а 2 марта Иран начал атаковать крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В сети распространилось видео пожара, сам НПЗ приостановил работу. Помимо этого, два иранских беспилотника атаковали энергетические объекты в Катаре, один из которых принадлежит нефтегазовой компании Qatar Energy.

Утром в понедельник фьючерсы на нефть подскочили более чем на 8%, цена за баррель нефти марки Brent взлетела до $80. Аналитики в сфере энергетики и инвестиционные банки предполагают, что стоимость этого энергоносителя на неделе может подняться до $90 за баррель, а если перебои с движением судов в Ормузском проливе сохранятся, — до $100.

На фоне продолжающихся атак восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить лимит добычи нефти на 206 тыс. баррелей в сутки. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Омане и Алжире. Совместное заявление появилось до того, как под удар попал НПЗ Saudi Aramco.

Что будет с мировой нефтью

Как отметил в разговоре с RTVI эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, последствия для мировой торговли нефтью будут зависеть от того, «насколько интенсивно будет развиваться конфликт».

«Пока новости относительно ударов Ирана по НПЗ в Саудовской Аравии, сообщения о том, что какие-то отдельные суда подверглись атакам, — это все-таки локальная история, пока это очень маленькая часть того, что могло бы реально произойти, если бы Иран принял решение о перекрытии Ормузского пролива», — успокоил эксперт.

По словам собеседника RTVI, иранцы могли использовать мины, беспилотники, ракеты, атаковать прочие аспекты нефтегазовой инфраструктуры в регионе, которая вся находится рядом, однако «этого не происходит» в больших масштабах. Станислав Митрахович предположил, что власти Ирана не хотят окончательно испортить отношения с покупателями и частью арабских соседей, с которыми сейчас ведется «ракетная перестрелка».

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков напомнил, что Ормузский пролив важен для мирового рынка, поскольку по нему проходит 20% мировой нефти, примерно 15% нефтепродуктов и еще 20%—25% мирового СПГ.

«Причем СПГ невозможно никак по-другому вывести, ни одного обходного газопровода у Катара нет, полноценных нефтепроводов тоже вокруг нет. Есть, конечно, нефтепровод у Саудовской Аравии на Красном море, но его недостаточно даже, чтобы свои объемы вывести, не говоря о других. Небольшие объемы можно перекинуть из Ирака через Турцию. Но это все мелочи», — рассказал собеседник RTVI.

По словам эксперта, в основном все объемы тотально остаются заперты внутри Персидского залива. Это и толкает цены на нефть вверх, так как все ожидают определенного дефицита. Однако мгновенно он не возникает, в том числе потому, что у стран-импортеров есть стратегические запасы нефти на подобный случай. Игорь Юшков отметил, что в последнее время большие объемы сформировались на танкерах, которые хранили в том числе российскую нефть.

«Сейчас мир как бы проедает эти запасы, поэтому какого-то огромного скачка не происходит. Дальше все будут смотреть, насколько долго будет перекрыт Ормузский пролив. Чем дольше перекрыт, тем больше будет нарастать дефицит и выше цена. Думаю, к $200 она не подберется, просто потому что потребление будет сокращаться при таких ценах. Но до $120 или до $150 вполне может дойти», — прогнозирует эксперт.

Есть ли выгода для России

После начала военного конфликта на Украине в феврале 2022-го российская нефть находится под санкциями западных стран. Однако Россия продолжает поставки этого энергоресурса при помощи так называемого «теневого флота», а также переориентировала экспорт на Индию и Китай.

Как подчеркнул Игорь Юшков, нынешняя ситуация усугубляется тем, что начались удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Эксперт предположил, что эти атаки, а также блокировка Ормузского пролива могут затянуть энергетический кризис.

При этом Россия это может оказаться в выигрыше, но только в том случае, если не будет сверхвысокой цены, так как она «убивает спрос», а сам рынок после такого потрясения будет еще долго восстанавливаться.

«При этом цены в $80-90 за баррель позволят нам дополнительно зарабатывать. Плюс, если на рынке не будет иранской нефти, то Китай будет замещать ее, прежде всего, российской, потому что она идет со скидкой. Это увеличит конкуренцию между Индией и Китаем за нашу нефть, что позволит России снизить тот самый дисконт. Чисто экономически в ближайшей перспективе Россия, скорее, больше заработает», — допустил эксперт в разговоре с RTVI.

Впрочем, есть и альтернативный сценарий, который несет для Москвы стратегические риски. В случае, если в Иране по итогам конфликта сменится режим, в страну зайдут западные нефтяные компании, а санкции будут сняты, то они смогут нарастить объем добычи нефти в стране, не соблюдая квоту ОПЕК+. В результате на рынке будет переизбыток предложения, а цены упадут, что невыгодно для России, объяснил Игорь Юшков.

По словам Станислава Митраховича, хотя Россия и согласилась на увеличение объема добычи нефти в рамках ОПЕК+, вряд ли страна действительно будет это делать.