Три человека погибли, около 60 получили ранения в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атак со стороны Ирана. Об этом сообщило Минобороны страны, передает Khaleej Times.

Погибшие — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Обстоятельства гибели иностранцев не приводятся. Ранее власти ОАЭ сообщали, что один человек погиб в результате атаки беспилотников на международный аэропорт Абу-Даби.

По данным Минобороны Эмиратов, 58 человек получили легкие ранения. Согласно сообщению, россиян в их числе нет.

С начала иранских атак силы ПВО перехватили над ОАЭ более 150 баллистических ракет и свыше 500 беспилотников. В Минобороны уточнили, что 13 ракет упали в море, а 35 дронов поразили территорию ОАЭ, причинив материальный ущерб некоторым гражданским объектам.

Взрывы, которые раздавались в Эмиратах, были звуками перехвата ракет и беспилотников, а повреждения нанесены в основном обломками, заявила в эфире CNN министр по международному сотрудничеству ОАЭ Рим Аль-Хашими. Она добавила, что система ПВО страны — «одна из лучших в мире», а ОАЭ остаются «безопасным местом с очень развитой инфраструктурой».

Аль-Хашими назвала удары Ирана по ОАЭ и другим странам Персидского залива в ответ на американо-израильскую операцию «совершенно неоправданными и противозаконными методами», которые Абу-Даби не приемлет.

При этом министр подчеркнула, что территория ОАЭ не будет использоваться для ударов по Ирану, о чем власти страны заявляли еще до обострения ситуации в регионе. Аль-Хашими добавила, что региону не нужна «еще одна война», и заявила, что «дверь для дипломатии всегда открыта».

«Наша позиция проста. Мы хотим, чтобы у нас был дружелюбный сосед, который хотел бы жить бок о бок с нами и с окружающим нас регионом, и мы надеемся, что в конечном итоге к этому придет», — сказала министр.

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш призвал Иран «опомниться» и вести себя с соседними государствами «разумно и ответственно, прежде чем круг изоляции и эскалации расширится».

«Ваша война ведется не с соседями, и этой эскалацией вы подтверждаете точку зрения тех, кто видит в Иране главный источник опасности в регионе», — написал Гаргаш в соцсети Х, обращаясь к Тегерану.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в свою очередь заявил, что Исламская республика не стремится нападать на соседние страны, но будет наносить удары по расположенным в этих государствах базам, используемым для атак на Иран.

Последствия иранских ударов

В результате атаки иранских беспилотников и ракет на военно-морской базе Аль-Салам в ОАЭ возник пожар на складе, сообщило Минобороны страны. Огонь охватил два контейнера с материалами «общего назначения», жертв нет.

В порту, который находится недалеко от базы, пришвартован круизный лайнер Mein Schiff 4 немецкой компании TUI Cruises, пишет Bild. Около 16:30 пассажиры судна получили экстренное оповещение на свои мобильные телефоны и вскоре услышали громкий взрыв.

По словам источника издания на судне, многие пассажиры, среди которых немало семей с детьми, «постепенно теряют самообладание» и впадают в панику из-за страха повторных ударов.

«Никто не знает, как и когда мы отсюда выберемся», — заявил мужчина.

В Дубае, Абу-Даби и столице Катара Дохе пришвартовано не менее шести круизных лайнеров, пишет издание. Круизные компании уже отменили некоторые рейсы и работают с местными властями и международными партнерами для обеспечения безопасности всех пассажиров на борту.

В эмирате Рас-эль-Хайма неизвестный снаряд поразил судно, находившееся в 17 морских милях от берега. Возникший пожар был потушен, судно может продолжить путь, передает Reuters.

В Дубае после пожара, возникшего при падении обломков, приостановлена работа порта Джебель-Али ― крупнейшего в мире грузового хаба за пределами Азии.

Обломками повредило здание знаменитого дубайского отеля-«паруса» Burj Al Arab. Два человека получили травмы после падения обломков дронов на территорию двух жилых домов, сообщил в Х официальный медиацентр Дубая.

В Абу-Даби обломки повредили фасад одного из небоскребов комплекса Etihad Towers, женщина и ребенок получили небольшие травмы.

В качестве предосторожности в ОАЭ закрыты для посещения некоторые достопримечательности, включая парк Global Village, парк со смотровой площадкой на горе Джебель Джейс, а также комплекс тематических парков и развлечений Dubai Parks and Resorts.

Министерство трудовых ресурсов страны рекомендовало предприятиям как минимум до 3 марта по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Проблемы туристов

Департамент культуры и туризма Абу-Даби официально поручил отелям продлевать проживание туристов, у которых завершился срок пребывания, но которые не могут покинуть страну из-за действующих ограничений на перелеты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Аналогичные меры приняли власти города Рас-эль-Хайма. Для гостей предусмотрено бесплатное продление пребывания до трех ночей. В Дубае и Шардже ситуация иная, там туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, туроператоры самостоятельно продлевают размещение для своих клиентов и ищут для них другие варианты расселения. Самостоятельным путешественникам приходится решать этот вопрос за свой счет.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) россиянам посоветовали пока не торопиться с отменой туров с датами вылета после 8-9 марта.

«Как мы видели по предыдущим конфликтам в регионе, все довольно быстро завершалось. К тому же скажется эффект отложенного спроса. В Эмиратах разгар сезона и, если через неделю все нормализуется, не факт, что туристы смогут приобрести билеты по той же стоимости», — пояснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.

На фоне обострения ситуации в регионе жители ОАЭ и туристы скупают товары первой необходимости. В супермаркетах Дубая повышенным спросом пользуется питьевая вода, лапша быстрого приготовления и туалетная бумага, пишет канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». В дубайских магазинах Spinneys, по утверждению местных жителей, пропали мясо, молоко и макароны.

Ретейлеры ОАЭ в свою очередь заверили, что запасов продовольствия в магазинах хватает, пишет Khaleej Times. Министерство экономики ОАЭ заявило, что располагает достаточными стратегическими резервами основных товаров, призвав граждан не поддаваться панике и не делать ненужных запасов.

«Повышения цен и дефицита поставок не будет. У нас есть план А и план Б, чтобы обеспечить достаточное количества запасов на складах для удовлетворения потребностей населения ОАЭ. У нас даже есть план С», — заявил председатель и управляющий директор LuLu Group International (управляет сетью гипермаркетов в Эмиратах) Юсуф Али.

Российские мобильные операторы на фоне обострения ситуации предоставляют бесплатные услуги связи абонентам на Ближнем Востоке.