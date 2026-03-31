После начала военного конфликта США и Израиля с Ираном уже было три случая, когда ракеты падали во внутренней зоне АЭС «Бушер». Как рассказал в интервью RTVI посол России в Иране Алексей Дедов, ближайшая из них упала в 200 метрах от действующего реактора.

«Таких случаев уже три. Да, к сожалению, несмотря на все заверения израильских властей и американского президента, продолжаются удары в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС «Бушер». Ракеты падали во внутренней зоне станции на расстоянии 200 метров, 250 метров и 450 метров от реактора», — рассказал Алексей Дедов RTVI.

По словам дипломата, попадание по станции «Бушер» неминуемо приведет к «катастрофическим гуманитарным и экологическим последствиям».

«Это — игра с огнем», — заявил посол России.

Ранее в интервью RTVI посол Израиля в Москве Одед Йосеф заверял, что АЭС «Бушер», которая строится при участии «Росатома», не входит в число мишеней. По словам израильского дипломата, удары нацелены на военные объекты — и наносятся прицельно точно.

«Слава Богу, Израиль сумел разработать высокоточные технологии. У нас бывали ситуации, когда нам удавалось поразить конкретную комнату в конкретном здании, не разрушая его целиком», — добавил он, говоря о том, что атомной станции ничего не угрожает.

Одед Йосеф рассказал об этом до появления информации о первом ударе непосредственном рядом с атомной станций. Он произошел вечером 17 марта. После этого источник в силовых структурах Израиля сообщил RTVI, что ВВС ЦАХАЛ не проводили ударов по целям в районе АЭС.

О том, кто именно наносил удары вблизи АЭС, в «Росатоме» также не уточнили.