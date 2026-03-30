Власти Ирана начали всерьез обсуждать выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Война на Ближнем Востоке продолжается, США и Израиль не прекращают удары, в том числе рядом с АЭС «Бушер». При этом МАГАТЭ лишь «выражает обеспокоенность» и «призывает к сдержанности»,напрямую не осуждая атак. На этом фоне Тегеран больше не видит смысла в участии в Договоре. Значит ли это, что в случае выхода из ДНЯО Иран официально начнет создавать атомную бомбу, — в материале RTVI.

АЭС «Бушер» под огнем

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Под атаки в том числе попала территория АЭС «Бушер», где до войны строились второй и третий энергоблоки при участии российского «Росатома». Незадолго до первого удара посол Израиля в России Одед Йосеф заверил, что атомная электростанция не входит в число мишеней.

«Мы нацелены только на военные объекты, которые служат иранскому режиму в его стремлении достичь своих целей и дестабилизировать ситуацию в регионе. Это и есть наши цели», — сказал израильский дипломат в интервью RTVI.

Тем не менее, после этого было зафиксировано уже три удара в непосредственной близости от АЭС «Бушер». Последняя атака на данный момент произошла вечером 27 марта. Сообщалось, что боеприпас взорвался вблизи насосной станции.

«Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки «заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества». Также она призвала руководство МАГАТЭ «более внятно высказаться» о серьезности угрозы.

«Драматизм ситуации усугубляется тем, что атакующие мирные атомные объекты в Иране государства своими действиями попросту перечеркивают ДНЯО, проверочные механизмы МАГАТЭ, конвенции в области ядерной и физической безопасности, равно как и профильные нормы Агентства», — добавила дипломат.

Терпение заканчивается

Последние заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не слишком обрадовали Тегеран. Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади раскритиковал гендиректора Агентства за то, что тот не осудил удары по иранским ядерным объектам. По словам замглавы МИД, Гросси «до сих пор не сделал ничего полезного, а напротив, своими разрушительными заявлениями лишь усугублял ситуацию».

Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera глава МАГАТЭ отметил, что иранская ядерная программа «обширна и амбициозна». Также он прокомментировал тот факт, что у Исламской республики есть уран, обогащенный до 60%.

«Но 60% — это почти военный уровень. Иранцы говорят, что те, кто имеет на это право, могут это делать. Этого нельзя отрицать, но это тревожное событие. Ни одна страна в мире, не обладающая ядерным оружием, не обогащает уран до такого уровня», — заявил Гросси.

При этом, как подчеркнул Казем Гарибабади, в одном из последних комментариев глава МАГАТЭ сказал, что ни одна война, кроме ядерной «с немыслимыми разрушениями», не способна уничтожить ядерный потенциал Ирана, и выразил надежду, что этого не произойдет. Также Гросси не осудил атаки на АЭС «Бушер».

«Вместо того чтобы выступить с серьезным предупреждением о последствиях войны для находящейся под международными гарантиями ядерной программы Ирана и использования разрушительных и незаконных видов оружия, он указывает путь к уничтожению законной и легитимной ядерной деятельности Ирана», — написал замминистра иностранных дел Ирана в соцсети Х.

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской республики Алаэддин Боруджерди и вовсе не исключил выхода страны из ДНЯО. В Тегеране настаивают: ядерный объект становится «целью атаки в рамках мирной деятельности страны», и в такой ситуации от МАГАТЭ «ждут ответственной позиции», в то время как слова Гросси «демонстрируют степень влияния сионистского режима и США на этот международный орган».

«Депутаты серьезно рассматривают вопрос о выходе из ДНЯО, поскольку сохранение членства означает, что Иран, полностью соблюдая свои обязательства и ограничивая свою ядерную деятельность мирными целями, будет подвергаться самым строгим инспекциям, но взамен не только не получит поддержки, но и его ядерные объекты будут подвергаться нападениям, даже без осуждения со стороны генерального директора Агентства. В сложившихся обстоятельствах членство Ирана в ДНЯО больше не актуально», — цитирует Боруджерди SNN.

Выход из ДНЯО — создание бомбы?

Как отметил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор Rutube-канала «Политоскоп» Василий Климов, решение Исламской республики выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия принимается на фоне продолжающиеся военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке.

«Это решение означает снятие с себя официальных ограничений на обогащение урана, но не автоматическое создание ядерного оружия. В преддверии Обзорной конференции ДНЯО приходится наблюдать опаснейший прецедент выхода из Договора, вызванный кризисом договорно-правовых норм в сфере ядерного нераспространения», — подчеркнул эксперт в разговоре с RTVI.

По словам Василия Климова, наряду с отсутствием контроля над ядерными вооружениями, стремлением отдельных стран проводить ядерные испытания, «режим нераспространения может рухнуть, что приведет к появлению новых ядерных государств».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что военные действия Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана подрывают ДНЯО.

«То, что сделали США и Израиль, — это мощнейший удар по ДНЯО. Ладно Израиль, который уклонился от участия в договоре, но США — одна из стран-основательниц», — сказал российский дипломат.

По мнению Ульянова, на фоне происходящего многие государства увидели в обладании ядерным оружием «наиболее эффективную гарантию от нападения». Постпред России указал на то, что в некоторых странах Европы и Азии начали активно обсуждать эту тему, «хотя раньше это было табу».