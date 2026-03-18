Самое опасное последствие обстрелов иранской АЭС «Бушер» заключается не в разрушении ядерного реактора, а в возможном уничтожении вспомогательных систем и оборудования, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Абзацем» он отметил, что последствия возможного взрыва будут сопоставимы с аварией в Фукусиме.

«Атомные реакторы не строятся с расчетом на то, что их будут бомбить и обстреливать ракетами. Но тем не менее сам реактор — это массивное толстостенное оборудование, он находится внутри бетонного здания, поэтому его уничтожить не так просто», — объяснил Юшков.

Главная опасность, по его словам, заключается в том, что при обстрелах может быть уничтожено сопутствующее оборудование. Кроме того, может сработать действующий реактор, для остужения которого необходимо иметь энергоснабжение для работы насосов.

Проводя параллель с аварией на японской АЭС «Фукусима», эксперт отметил, что к плавлению топлива и взрывам привело именно обесточивание инфраструктуры объекта. Так, если на «Бушере» прекратят работу внешние линии электропередач или резервные генераторы дизельные генераторы, то системы охлаждения выйдут из строя, что приведет к перегреву активной зоны.

«Попадание в эти объекты каких-то ракет, снарядов и прочего, вывод их из эксплуатации создают угрозу ядерной безопасности. Потеря энергоснабжения приведет к остановке системы охлаждения, и будет взрыв как на “Фукусиме”», — заключил эксперт.

АЭС «Бушер» — это первая построенная на Ближнем Востоке. Строительство началось в 1975 году и при участии «Росатома» возобновилось в 1995 году. Первый энергоблок был подключен к сети осенью 2011 года, а летом 2013 года — введен в эксплуатацию.

17 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об ударе по территории, которая прилегает к к зданию метрологической службы неподалеку от действующего энергоблока АЭС. Информацию подтвердила и Организация атомной энергии Ирана.

По словам Лихачева, радиационный фон после атаки остается в норме, а пострадавших не было. Кроме того, «Росатом» постепенно эвакуирует своих сотрудников с АЭС. В начале операции США и Израиля против Ирана на объекте находились 639 человек, а уже 17 марта — 480.

О взрывал вблизи атомной станции сообщал еще в начале марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, взрывы были слышны примерно в километре от линии физической защиты АЭС.

Комментируя эту информацию, посол Израиля в Москве Одед Йосеф заявил RTVI, что иранская АЭС не является целью для ударов. Он также обратил внимание, что один километр дает «большой запас» даже при учете высокоточного оружия Израиля.