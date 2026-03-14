Посол Израиля в Москве Одед Йосеф в специальном интервью RTVI подтвердил, что иранская АЭС «Бушер», которая строится совместно с «Росатомом», не является целью для атак. По словам дипломата, Израиль разработал высокоточные технологии, которые позволяют ЦАХАЛ поражать «конкретную комнату в конкретном здании». Так Йосеф прокомментировал данные, что взрывы раздавались всего в километре от линии физической защиты АЭС.

«Во-первых, я хотел бы сослаться на то, что по этому поводу говорил «Росатом», что для атомной станции «Бушер» не было никакого риска. Во-вторых, слава Богу, Израиль сумел разработать высокоточные технологии. У нас бывали ситуации, когда нам удавалось поразить конкретную комнату в конкретном здании, не разрушая его целиком», — рассказал Одед Йосеф.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что взрывы раздавались всего в километре от линии физической безопасности этомной станции.

«Один километр, как мне кажется, дает большой запас даже с учетом нашей способности быть очень-очень точными», — отметил Одед Йосеф.

Посол Израиля в Москве добавил, что АЭС «Бушер» не входит в число мишеней для атак, а цели Израиля «очень специфичны».

«Мы нацелены только на военные объекты, которые служат иранскому режиму в его стремлении достичь своих целей и дестабилизировать ситуацию в регионе. Это и есть наши цели», — заключил посол Израиля.

3 марта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о приостановке работ на станции и о потере связи с иранским атомным руководством. В то же время проект строительства атомной электростанции, по его словам, остается приоритетным объектом.

12 марта Лихачев рассказал об эвакуации российского персонала с АЭС. В начале войны там было 639 сотрудников. Также он добавил, что президент России Владимир Путин лично занимается тем, чтобы обеспечить безопасность людей и уберечь АЭС от ударов.

«Еще 150 человек прилетели сегодня ночью в Москву. Там остается более 450 человек, которые пока находятся в относительной безопасности», — сообщил глава «Росатома».