Военный конфликт на Ближнем Востоке длится уже четыре недели, при этом ни одна из сторон не думает сдаваться. Однако цены на нефть из-за закрытия Ираном Ормузского пролива продолжают идти вверх, поэтому Вашингтон дал Тегерану отсрочку по ударам до 6 апреля. Также США подготовили мирный план из 15 пунктов, но Исламская республика его отвергла, предложив свой вариант. Что входит в драфты обеих стран и как может закончиться война США и Израиля с Ираном — в материале RTVI.

Отсрочка за отсрочкой

28 февраля Израиль вместе с США начал наносить удары по территории Ирана, в результате которых погиб верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи, а его место занял сын — Моджтаба Хаменеи.

Удары не прошли бесследно — Иран начал бить в ответ, причем по американским военным базам в странах Персидского залива, а также по их энергетической инфраструктуре. Кроме того, Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит около 20% всей мировой нефти и сжиженного природного газа, атакуя нефтяные танкеры. Правда, 25 марта иранские власти все же открыли судоходство для «дружественных» государств — Китая, Индии, Ирака, Пакистана и России.

В результате мировые цены на энергоносители взлетели вверх. Как пишет агентство Reuters, сейчас трейдеры активно скупают опционы на нефть, так как ожидают, что стоимость марки Brent к концу апреля может достичь $150 за баррель.

21 марта президент США Дональд Трамп выдвинул иранским властям ультиматум. Он пригрозил, что Соединенные Штаты начнут бить по электростанциям Исламской республики, если Тегеран в течение 48 часов не откроет проход через Ормуз. Но в назначенный срок глава Белого дома объявил об отсрочке на пять дней, сославшись на то, что между США и Ираном идут переговоры.

26 марта стало известно, что Трамп продлил мораторий на удары еще на 10 дней, связав это с тем, что Тегеран позволил нескольким нефтяным танкерам пройти через пролив

«По просьбе иранского правительства, пожалуйста, пусть это заявление послужит сигналом о том, что я приостанавливаю период ударов по электростанциям на 10 дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени (03:00 7 апреля по Москве. — Прим.RTVI)», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

5 пунктов против 15

Также Трамп настаивает на том, что Вашингтон ведет с Тегераном переговоры, причем «они идут очень хорошо». При этом американский лидер не уточняет, с кем именно, а иранские власти публично отрицают диалог. Впрочем, в СМИ стала появляться информация, что Соединенные Штаты и Исламская республика общаются через посредника в лице Пакистана.

26 марта глава пакистанского МИД Исхак Дар развеял слухи, подтвердив, что диалог ведется через Исламабад.

«В СМИ идут ненужные спекуляции на тему мирных переговоров для завершения конфликта на Ближнем Востоке. В реальности США и Иран ведут опосредованные переговоры через обмен сообщениями, который осуществляет Пакистан», — написал министр на своей странице в соцсети Х.

Также сообщалось, что Вашингтон передал Тегерану план по мирному урегулированию из 15 пунктов. 12 из них — требования США, а еще три — это то, что Иран получит взамен. Агентство Bloomberg кратко пересказало их:

Ормузский пролив останется открытым и будет свободной зоной для прохода судов; Количество и дальность иранских баллистических ракет будут ограничены; Ракеты Ирана будут использоваться исключительно для самообороны; Иран лишается всех ядерных объектов и возможностей; Иран откажется от ядерного оружия (Тегеран утверждает, что не обладает таким оружием, инспекция МАГАТЭ также не зафиксировала наличие ядерного оружия у Ирана. Вероятно, имеется в виду отказ от попыток создать атомную бомбу. — Прим.RTVI); На территории Ирана не будет осуществляться обогащение урана; Запасы высокообогащенного урана будут переданы МАГАТЭ по согласованному графику; Атомные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе будут выведены из эксплуатации и демонтированы; Иран обеспечит полную прозрачность в атомной сфере и допустит проведение независимых инспекций; Иран откажется от стратегии поддержки своих «террористических прокси»; Иран прекратит финансирование таких прокси; Иран объявит о прекращении войны.

Взамен:

С Ирана будут сняты санкции; США окажут помощь Ирану в развитии гражданской атомной энергетики на АЭС «Бушер»; Механизм snapback (механизм восстановления санкций. — Прим.RTVI) будет прекращен.

Такой вариант не устроил Тегеран, поэтому власти Исламской республики отвергли предложения Вашингтона. Вместо этого Иран выдвинул свои условия прекращения войны из пяти пунктов:

Прекращение актов «агрессии»; Обеспечение того, чтобы война не повторилась; Выплата компенсаций за военный ущерб и репараций; Прекращение войны «на всех фронтах с участием всех групп сопротивления»; Установление суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Когда закончится война

Война США и Израиля с Ираном длится уже четыре недели, и все задаются вопросом, когда ближневосточный конфликт подойдет к концу. Израильское издание Ynet со ссылкой на свой источник писало, что все может завершиться 9 апреля.

«Окончание войны 9 апреля позволит Трампу приехать в Израиль в День независимости [будет отмечаться 21—22 апреля], чтобы получить Премию Израиля», — отметил собеседник издания.

Американист Алексей Забродин в беседе с RTVI допустил, что война и правда может закончиться «в обозримом будущем», но вот сколько времени пройдет до этого момента — неделя или месяцы, — «вопрос дискуссионный».

«Дональду Трампу прекращение войны нужно не меньше Ирана. И без того плохо себя чувствовавшие рейтинги президента с начала марта продолжают падение. Цены на бензин в Америке растут. Продолжение боевых действий обходится казне в миллиарды долларов. Кроме того, есть потери в армии — как в технике, так и среди личного состава, пусть и относительно небольшие», — рассказал Забродин RTVI.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева отметила, что Иран не позволит Трампу просто так выйти из войны.

«В самом ближайшем времени завершения конфликта ждать не стоит, потому что, несмотря на все заявления о мораториях и так далее, атаки продолжаются с двух сторон. Пока США и Израиль не перестанут бомбить Иран, у иранцев не будет никаких стимулов садиться за стол переговоров», — допустила эксперт в разговоре с RTVI.

Тем временем Россия, у которой сложились хорошие отношения как с Ираном, так и с администрацией Дональда Трампа, похоже, не спешит напрямую участвовать в мирном урегулировании. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никто из участников конфликта на Ближнем Востоке не высказывался о привлечении Москвы к переговорам как посредника.

«Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было. Мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран. Соответствуют эти сообщения действительности или нет — сказать трудно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.