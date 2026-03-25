Боевые действия между США и Ираном могут прекратиться «в обозримом будущем», но точные сроки остаются предметом дискуссий, полагает американист Алексей Забродин. Подробнее о возможном скором окончании войны на Ближнем Востоке эксперт рассказал в блиц-интервью RTVI.

— Что стоит за недавним заявлением президента США Дональда Трампа о временном ограничении ударов по Ирану?

Дональд Трамп всячески пытается показать, что контролирует ход войны с Ираном или, как он, следуя современной моде, настаивает, «военной операции». Отсюда заявления и про уничтоженный военный потенциал Исламской республики, и про «хорошие» переговоры, и про желание Тегерана «заключить сделку».

Ход же боевых действий показывает, что потенциал Ирана пока далек от уничтожения, а официальные представители ближневосточной страны опровергают не то что близость заключения какого-либо соглашения, но и само наличие переговоров.

Впрочем, это вовсе не означает, что переговоры не ведутся, а Иран не хотел бы прекращения огня. Другое дело, что запас прочности республики, видимо, позволяет не спешить со слишком большими уступками Трампу и тянуть время.

— Израильский портал Ynet уже назвал дату окончания войны с Ираном: мол, это произойдет 9 апреля. О каких сроках здесь может идти речь и заинтересован ли в завершении боевых действий сам Трамп?

Дональду Трампу прекращение войны нужно не меньше Ирана. И без того плохо себя чувствовавшие рейтинги президента с начала марта продолжают падение. Цены на бензин в Америке растут. Продолжение боевых действий обходится казне в миллиарды долларов. Кроме того, есть потери в армии — как в технике, так и среди личного состава, пусть и относительно небольшие.

Все это создает серьезные проблемы главе Белого дома и Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс, намеченными на ноябрь, а также провоцирует бурление в MAGA-движении, где некоторые адепты лозунга «Америка прежде всего» начинают чувствовать себя обманутыми.