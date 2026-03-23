Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить планировавшиеся военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на пятидневный период при условии успеха продолжающихся переговоров и консультаций. Об этом он сам сообщил в соцсети Truth Social.

Это решение фактически аннулировало 48-часовой ультиматум, который с субботнего вечера держал мировые рынки в напряжении и спровоцировал резкое бегство инвесторов от рисков в понедельник утром.

В своем заявлении американский лидер раскрыл информацию, ранее неизвестную рынкам: на протяжении последних двух дней между Вашингтоном и Тегераном велись закрытые переговоры, причем стороны описывают их как «очень хорошие и продуктивные».

Рынки отреагировали молниеносно: цена нефти сразу же упала ниже $100 за баррель.

Еще в субботу вечером Трамп угрожал «уничтожить» иранские электростанции, если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив для свободного судоходства.

«Если Иран не ОТКРОЕТ ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ УГРОЗ, Ормузский пролив в течение 48 ЧАСОВ с этого самого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, НАЧИНАЯ С САМОЙ БОЛЬШОЙ», — написал президент США.

В ответ на это Иран пообещал нанести удары по энергетической и водной инфраструктуре соседних арабских государств, а также по американским объектам в регионе, если Трамп выполнит свою угрозу.

В воскресенье Совет по обороне исламской республики пригрозил минировать «весь Персидский залив» в случае наземного вторжения.

«Любая попытка врага нанести удар по побережьям или островам Ирана естественным образом и в соответствии с установившейся военной практикой приведет к минированию всех путей доступа в Персидском заливе и вдоль побережий», — говорится в заявлении совета.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в своем аккаунте X предупредил, что критическая инфраструктура и энергетические объекты на Ближнем Востоке могут быть «безвозвратно уничтожены» в случае атаки на иранские электростанции.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал, что Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется, пока разрушенные электростанции не будут восстановлены.

Конфликт спровоцировал серьезнейший кризис на мировых энергетических рынках. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что он оказал на энергетические рынки более сильное воздействие, чем два нефтяных шока 1970-х годов и СВО вместе взятые.

Цены на нефть марки Brent в последнее время держались на уровне около $112 за баррель, что почти на 55% выше показателей до начала конфликта. Стоимость авиационного топлива выросла с $85—90 до $150—200 за баррель. Крупнейшие авиакомпании мира вынуждены повышать тарифы, вводить топливные сборы, сокращать число рейсов и пересматривать финансовые прогнозы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник после телефонного разговора с Дональдом Трампом созвал экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA для обсуждения экономических последствий кризиса. Его участники согласились, что открытие Ормузского пролива имеет важнейшее значение для стабилизации мирового энергетического рынка.