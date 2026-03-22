США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран в ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив, написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то ровно через 48 часов США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой из них!» — говорится в сообщении.

Трамп не уточнил, какие именно электростанции могут оказаться под ударом, и касается ли его предупреждение АЭС «Бушер».

Перед этим Трамп написал в Truth Social, что США «полностью стерли Иран с лица земли» и сделали это «на несколько недель раньше срока». По его словам, Тегеран хочет заключить сделку, а он — нет.

«Их руководства больше нет, их военно-морской флот и военно-воздушные силы уничтожены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я — нет!» — говорится в сообщении.

После того, как Трамп выдвинул ультиматум, в Центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявили, что в случае атаки на энергетическую инфраструктуру страны Тегеран нанесет ответные удары «по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры» США в регионе.

Последствия блокады Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива иранскими властями превратилась для Белого дома в ключевую проблему в ходе войны на Ближнем Востоке. Угроза минирования этой водной артерии — единственного морского пути из Персидского залива — уже стала одной из причин роста мировых цен на энергоносители. Иран пообещал не пропускать через пролив «ни литра нефти». Полноценная и длительная блокировка Ормузского пролива может иметь значительные глобальные экономические последствия. На этот маршрут приходится транзит 20% мировой нефти, около 15% нефтепродуктов и еще 20%-25% мирового СПГ. Для стабилизации ситуации на мировых рынках США временно сняли санкции с российской и иранской нефти, находящейся в море. Трамп говорил, что США в случае необходимости будут обеспечивать сопровождение судов через пролив. Позже он заявил, что за безопасное судоходство должен отвечать не Вашингтон, а те страны, чьи экономики заинтересованы в этом пути. Глава Белого дома призвал создать международную коалицию для возобновления работы Ормузского пролива. Впрочем, за пределами США эта идея значительной поддержки не нашла. Администрация Трампа рассматривает в том числе планы оккупации или блокады острова Харк, чтобы вынудить Иран разблокировать Ормузский пролив, писал Axios. Это ключевое звено иранского нефтяного экспорта в Китай и на другие азиатские рынки. По данным JPMorgan Chase, примерно за месяц до американских бомбардировок Иран увеличил нефтяной экспорт через Харк до рекордного уровня, превышающего 3 млн баррелей. Что за остров Харк, который США хотят захватить у Ирана Будут ли переговоры Команда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном, сообщил Axios со ссылкой на два источника 21 марта. По информации издания, в этих консультациях участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дэвид Кушнер. Как пишет Axios, США настаивают на следующих требованиях для Ирана: прекращение ракетной программы на пять лет;

нулевое обогащение урана;

вывод реакторов из эксплуатации на ядерных объектах в Натанзе, Исфахане и Фордо;

установление строгого внешнего контроля за созданием и использованием центрифуг;

ограничение количества ракет до 1 тыс. единиц;

прекращение финансирования сил «Хезболлы» в Ливане, хуситов в Йемене или ХАМАС в секторе Газа. Иранские власти неоднократно отклоняли эти требования. По данным Axios, Египет и Катар уведомили США и Израиль о том, что Иран заинтересован в переговорах, но «на очень жестких условиях», которые включают в себя прекращение огня, гарантии того, что военные действия не возобновятся в будущем, и компенсация.

Сам Трамп заявил 20 марта, что рассматривает возможность свернуть «масштабные военные усилия» на Ближнем Востоке, поскольку США «очень близки к достижению целей». В то же время американские чиновники ожидают, что война продлится еще две-три недели. В Белом доме указывали, что ориентировочный срок длительности военных действий составляет четыре-шесть недель.