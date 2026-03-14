Президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы он «перестал представлять угрозу» со стороны Ирана. Об этом говорится в его посте, опубликованном в соцсети Truth Social в субботу, 14 марта.

Направить военные корабли в Ормузский пролив планируют «многие страны», в первую очередь те, которые пострадали от попытки Ирана закрыть его, заявил Трамп. Он не уточнил, какие государства выразили соответствующее намерение, указав, что речь идет о желании «сохранить пролив открытым и безопасным».

По словам Трампа, Иран может направлять беспилотники или запускать ракеты в направлении Ормузского пролива.

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этого искусственного ограничения, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу», — написал Трамп.

Он добавил, что США продолжат военные действия против Ирана и «скоро сделают» Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Военные действия на Ближнем Востоке отразились на уровне экспорта и добычи энергоресурсов в странах региона. В результате цены на нефть и газ на мировых рынках существенно выросли.

На фоне роста цен на энергоносители США временно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Соответствующая лицензия будет действовать один месяц, до 11 апреля. В Кремле решение США по смягчению ограничений на поставку энергоносителей из России расценили как ситуативное совпадение интересов Москвы и Вашингтона. Министр энергетики США Крис Райт уточнил, что американские власти не будут отменять ограничения против российской нефти.