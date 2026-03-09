Мировые цены на нефть продемонстрировали рост более чем на 25% на открытии торгов ночью в понедельник, 9 марта, достигнув максимумов с июня 2022 года. Цена Brent поднималась до $119,5 за баррель, WTI — до $119,48 за баррель.

Военные действия на Ближнем Востоке, спровоцированные операцией США и Израиля против Ирана, привели к дестабилизации рынка: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического перекрытия Ормузского пролива. Крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

В первые дни марта Brent подорожала на 27%, WTI — почти на 36%. Скачок цен стал максимальным с весны 2020 года.

К утру 9 марта рост цен на нефть на мировых биржах стал замедляться. Так, стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в мае снизилась до $107,1 за баррель.

Постепенное снижение цен усилилось после публикации Financial Times, сообщившей, что страны «Большой семерки» (G7) в понедельник обсудят возможное экстренное высвобождение запасов нефти в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА). По информации источников издания, о такой мере попросили три страны, включая США, для стабилизации ситуации на рынках. Предположительно, будет обсуждаться высвобождение 300-400 млн баррелей.

Речь идет о стратегическом запасе сырья в 1,2 млрд баррелей, который создан в рамках коллективной системы чрезвычайных мер, разработанной на случай энергетического кризиса.

Эффект «снежного кома» усиливается

Происходящее на нефтяном рынке обусловлено тем, что инвесторы не видят признаков скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, который распространился на ключевые нефтедобывающие регионы, отметил аналитик IG Markets Тони Сикамор. По его словам, участники рынка расценивают военные действия как «противостояние с очень высокими ставками, в котором ни одна из сторон, похоже, не готова уступить первой».

Как ожидается, Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, продолжит оставаться закрытым. По данным Kpler, через него проходило 13,4 млн баррелей в день. Ормузский пролив — ключевой элемент логистики не только для Ирана, но и для Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Уже несколько национальных нефтяных компаний из стран Ближнего Востока, охваченных конфликтом, сообщили о вынужденных экстренных мерах:

Саудовская госкомпания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников 2 марта и перенаправляет часть поставок нефти в порт Янбу на Красном море.

Госкомпания Катара QatarEnergy 4 марта объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа и ассоциированных продуктов.

Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. 7 марта сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за «иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив». В то же время Kuwait Petroleum объявила форс-мажор по поставкам энергоресурсов, пишет Bloomberg.

Национальная нефтяная компания Бахрейна Bapco Energies 9 марта объявила форс-мажор после того, как иранские дроны ударили по ее нефтеперерабатывающему комплексу.

Что будет дальше

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что мировые цены на нефть упадут после уничтожения ядерной угрозы со стороны Ирана.

«Это ничтожно малая цена, которую США и весь мир платят за безопасность и мир. ТОЛЬКО ГЛУПЦЫ МОГУТ ДУМАТЬ ИНАЧЕ!» — говорится в посте.

Рост цен на нефть усиливает позиции России, считает спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно. Россия — системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста. За ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену», — сказано в его посте в телеграм-канале.

В соцсети X Дмитриев допустил, что нефть может дойти до отметки $200, если конфликт не прекратится.