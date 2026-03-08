ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану, поразив опреснительную установку, сообщают израильские Kan 11 и Ynet. Официально власти это не комментировали, но источники СМИ подтвердили эту информацию.

По мнению собеседников, произошедшее можно расценить скорее как «сигнал иранскому режиму», а не как полноценное военное вступление в конфликт. Тем не менее, если иранские атаки продолжат нарастать, вероятность более активного участия ОАЭ в боевых действиях — пусть и в ограниченном формате — становится вполне реальной, не исключают источники.

UPD: председатель комитета национальной обороны ОАЭ Али Аль Нуайми заявил The Jerusalem Post, что эмират не имеет отношения к удару по опреснительной установке в Иране. «ОАЭ никогда не поставят иранский народ в один ряд с иранским режимом. Иранский народ — настоящая жертва этого режима и тот, кто больше всего страдает от его политики», — сказал он. Израиль также отрицает свою причастность к этой атаке.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Израиль и США нанесли «превентивный» удар по Ирану, а тот в ответ атаковал не только своих противников, но и нанес удары по объектам в ОАЭ, Омане, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Ираке и Кипре.

По утверждению Тегерана, в качестве целей он выбирает только военные объекты, в первую очередь американские базы, однако в самих пострадавших странах фиксировали удары и по гражданским объектам. В частности, был поврежден дом, где располагается израильское посольство в Абу-Даби, — двое израильтян получили легкие ранения.

Иранские атаки по ОАЭ, как утверждают СМИ, затронули отели, а также крупнейший аэропорт Дубая. По различным данным, в Абу-Даби возмущены действиями Тегерана, а официальные лица ОАЭ заявили, что «Иран предал нас».

В ответ на интенсивные обстрелы эмират рассматривал жесткие меры наказания, включая заморозку иранских активов на миллиарды долларов, и не исключал военного ответа.

Накануне президент ОАЭ Мухаммад бен Заид впервые с начала войны выступил с публичным заявлением: «ОАЭ находятся в хорошем положении, армия выполняет свой долг так, что это достойно похвалы. Мы живем в военное время, и я обязуюсь исполнить наш долг — защитить страну и народ. Я обещаю всем: ОАЭ выйдут из этого сильнее [прежнего]».

По данным израильского канала Kan 11, незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с бен Заидом.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Катар, ОАЭ и США на прошлой неделе выпустили совместное заявление.

«Мы осуждаем варварские и неизбирательные атаки Ирана с применением ракет и беспилотников против суверенных государств региона. Это опасная эскалация, нарушающая суверенитет ряда стран и угрожающая региональной стабильности. Удары по мирному населению и государствам, не вовлеченным во враждебные действия, являются преступным поведением. Мы стоим единым фронтом в защите наших граждан, суверенитета и территорий и подтверждаем наше право на самооборону», — говорилось в нем.

Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари пошел еще дальше, предупредив: «Иран заплатит цену за это наглое нападение на наш народ». По его словам, иранские удары повредили гражданскую инфраструктуру и международный аэропорт Хамад.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что действия Ирана являются реализацией стратегии «Операция “Безумец”», которая была разработана после конфликта с Израилем и США в 2025 году. Ее суть в том, что если республику атакуют, то нужно «разжечь пожар на всем Ближнем Востоке».

«Операция “Безумец”» предусматривала три фазы, утверждают источники NYT: сначала нанесение ударов по Израилю, затем — атаки на американские военные базы в арабских странах, и наконец — эскалация с ударами по гражданской инфраструктуре: аэропортам, отелям и посольствам, где могут находиться американцы. По имеющимся данным, Иран реализовал все три фазы в течение нескольких дней после начала войны.

7 марта иранский президент Масуд Пезешкиан принес соседним странам «извинения» за обстрелы и заявил, что исламская республика решила «не атаковать соседние государства, если только нападение на нас не будет исходить с их территории». Однако уже через несколько минут после этого заявления поступили сообщения об ударах по Бахрейну и Катару.

По данным INSS, к четвергу Иран выпустил по ОАЭ 941 дрон, 189 баллистических ракет и восемь крылатых ракет. Сегодня Минобороны эмирата сообщило о перехвате 16 баллистических ракет; всего с начала войны было сбито 117 беспилотников.

Минздрав Ливана сообщил, что по меньшей мере 394 человека погибли в стране в результате израильских атак. Среди жертв 83 ребенка. Кроме того, еще 1130 жителей получили ранения, отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь Минздрава Ирана Хоссейн Керманпур в соцсетях написал, что после начала конфликта на Ближнем Востоке погибло более 1,2 тыс. мирных жителей Ирана, пострадало более 10 тыс. граждан.